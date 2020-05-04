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陸寵物新風 年輕人愛「衝鴨」

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

對中國大陸城市青年來說，「寵物」的含義有了新的拓展：除了「吸貓」「吸狗」，一種價格不菲的鴨子正在成為他們的新寵兒。

午後時分，在位於上海五角場一棟辦公樓內，日式風格房裡，三三兩兩的年輕人圍坐在低矮的方桌前，邊曬太陽邊品嘗現磨咖啡。方桌上，兩隻雪白的柯爾鴨踱著慵懶的步子。

這裡是上海首家提供與柯爾鴨互動服務的寵物體驗館—「衝鴨俱樂部」，每位付費顧客均可獲得兩小時與柯爾鴨親密互動的機會。柯爾鴨是觀賞用的矮腳鴨，原產於荷蘭，近年成為備受大陸年輕人喜愛的「網紅」。

「這些柯爾鴨很活潑、不怕人，和它們互動感覺非常有趣！」顧客小朱說。此前，她並不了解寵物體驗館，這次看到了「衝鴨俱樂部」的宣傳，出於好奇，趁著假期和男友專程前來。

衝鴨俱樂部創始人、「90後」女孩劉嘉雯介紹，目前，店內除了作為招牌的6隻柯爾鴨外，還有9隻貓、10隻柴犬和2隻小香豬，輪流陪顧客玩耍。

由於喜愛動物，3年前，劉嘉雯辭去護士的工作，自主創業。當時，上海的寵物體驗館還處於起步階段，數量不多。她把握時機，開設了一家加菲貓主題的咖啡館，很快這家「貓咖」紅了。目前，僅上海已有近300家「貓咖」。

「一方面這代表越來越多消費者認可這種服務方式，另一方面這一行業的競爭越來越激烈，滿足現狀就會被淘汰。」劉嘉雯說。

為了持續吸引顧客，她向日本東京新宿區的「貓咖」學習經驗，又引入柴犬和香豬，為顧客提供更多元化的寵物互動體驗。半年前，劉嘉雯引進柯爾鴨，並將店名改為「衝鴨俱樂部」，「工作日每天有30至40名顧客，周末每天會有100多人。」她說。

新冠肺炎疫情期間，小店的「客流量一度降了約三分之一，但還是有很多顧客通過網絡和電話表示，希望來這裡與柯爾鴨互動」。劉嘉雯發現，和寵物互動已經成為很多顧客宣泄個人壓力的方式之一。

未來，劉嘉雯計畫在店內引進迷你刺猬等更多寵物。「我相信會像柯爾鴨一樣受到大家歡迎，年輕的消費者們一直都非常願意接觸新奇事物。」

寵物 上海 咖啡館

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