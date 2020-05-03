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香港親共勢力挺23條 提議納入中國法律強推

中央社 / 台北3日電

香港親共勢力重推基本法23條又有動作。中國全國人大香港代表吳秋北提議，可先將基本法23條納入中國「全國性法律」，再納入基本法附件3，由港府公布實施，「直接、快速堵塞國安漏洞」。

另一名港區全國人大代表、兼任全國人大常委的譚耀宗則表示，他個人日前主張在2021年8月前完全基本法23條立法，並非中國方面所要求的期限，而他也不清楚北京對23條立法是否有時間表。

吳秋北現任立場一向親共的「香港工會聯合會」會長。綜合香港01、香港電台報導，他今天表示，將在22日開幕的中國全國人大會議上，建議北京以上述「新角度」及方法，為香港基本法23條立法。

他聲稱，將香港基本法23條納入中國「全國性法律」，再納入基本法附件3，由港府公布實施，「符合基本法及相關法律程序」。

吳秋北說，基本法23條立法「永遠不可能找到最好的timing」，應該越快越好。

他又說，香港立法會將因為反對派抗爭，使23條立法停擺，而港府短時間內也無法完成23條立法。但「國家安全風險與日俱增，關乎市民安居樂業的根本利益」，因此可考慮以一些「新方式」，盡快填補「國家安全的空白」。

譚耀宗對此也表示，如果反對派在9月的香港立法會選舉奪得過半席次，不只是基本法23條，「其他民生的事項都不能討論，將會癱瘓立法會，情況危險」，而23條的立法是有急迫性。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，基本法23條條文只涵蓋煽動叛亂、分裂國家等7項罪行，層面不及中國的「國家安全法」。如果中央下定決心出手，可用23條為藍本另立一條全國性法律，再透過附件3套用於香港基本法，增列網路、金融、意識形態等條文。

至於今年中國全國人大是否會觸及香港基本法23條，譚耀宗說，他目前暫未聽聞與香港有關的議程。而全國人大大會一般不會觸及香港事務，除非是像需要修改基本法等重大議題。

另外，譚耀宗還表示，36名港區人大代表都將赴北京開會，相信不須提早14天抵達北京接受檢疫，但須提早1至2天先在深圳接受檢測後，再集體從深圳出發到北京開會。

香港 全國人大 北京

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