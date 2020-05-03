專家：港府擬全民發口罩 可重覆使用60次

2019冠狀病毒疾病疫情下，戴口罩成為港人生活的一部分。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天引述官員說，港府擬發放由創新科技局研發的口罩給所有市民，每個可重覆使用60次。

綜合香港01、星島報導等媒體報導，袁國勇接受無線電視節目「講清講楚」訪問時作上述表示。他在節目後會見媒體時透露，上述消息來自香港創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻。

據表示，這項計畫由創新科技局負責執行，口罩可重洗60次，並更換內芯。

創科局表示，香港行政長官林鄭月娥2月時曾公布，會利用「防疫抗疫基金」資助研發及生產可重覆使用的口罩，目標是讓所有市民都有一個耐用並可重用的口罩。相關籌備工作已進入最後階段，詳情會盡快公布。

袁國勇今天在訪問中多次強調戴口罩在防疫上相當重要，疫症控制措施可放鬆，但口罩不能不戴。