重慶40斤網紅鯉魚被吃 老朋友落淚

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重慶大渡口公園魚池裡一條名叫「莽子」的網紅鯉魚日前突然「失蹤」，讓市民及遊客心急不已，警方追查發現，有四名竊賊趁夜偷魚，用漁網撈起「莽子」後帶走，據稱已被吃下肚。消息傳出後，讓許多陪著「莽子」長大的市民及遊客傷心不已，難過落淚。

綜合報導，「莽子」是一條身長超過1米、重約40斤的黑鯉魚，從長壽湖移居而來，是大渡口公園的明星，深受遊客喜愛。重慶晨報報導，只要拿著一袋魚食站在魚池邊大喊「莽子」，牠就會沿著池邊游過來，經常搖頭擺尾及探頭像是在逗遊客，吸引許多市民及遊客拍照，十餘年來，「莽子」從20多斤長大到約40斤，並被封為是「通人性」的網紅鯉魚。

日前這條「明星魚」突然從魚池中消失，讓許多專程去逗餵「莽子」的市民及遊客錯愕不已，公園工作人員隨即報警。

大渡口區警方通過調取監控、走訪調查，鎖定27歲李姓男子等四人犯案，四人主動向警方投案並供稱，4月23日22時許，他們在大渡口公園附近一餐館就餐飲酒後，臨時起意到公園池塘用漁網捕撈魚，並不知道偷捕的是一條明星魚。四名嫌疑人已被警方依法行政拘留。

有媒體指出，「莽子」被偷捕後已死亡或被吃下肚，無法再回到魚池。聽到「莽子」被偷走食用的消息，許多喜歡到魚池邊逗餵「莽子」的市民及遊客相當氣憤。

香港01報導，公園內一名餵了「莽子」十幾年的伯伯非常傷心，談及此事時更眼泛淚光地說，「莽子是我們大渡口的一張名片，相當有感情的，哪一天沒看到我們都覺得心欠欠（不安心慌）的，餵了十幾年了，我們感到心裡面很難受的。」

網上也有很多網民關注「莽子」和聲討偷魚的人。有網友說，「莽子」不僅僅只是一條魚，「給了市民多年的陪伴，是小朋友的樂趣，更是大家的牽掛」，也有網友建議讓這四個人到公園做義工至少一年，學習如何愛護生物。

律師表示，竊賊的刑罰要視鑑定機構對「莽子」的估價而定，若估價在2000元以下，可治安拘留和賠償；若在2000元以上，則構成盜竊罪。