23歲海歸女遇詐 2小時被騙1919萬

23歲的林女士從國外留學回到長沙，成為湖南某大型企業財務管理人員。高學歷的她卻因為一時不察，短短2個小時被詐騙走1919萬元（約272萬美元）！此案成為湖南歷史上金額最大的一起電信網路詐騙案。

環球網報導，長沙市公安局1日召開新聞通報會，通報了包括此案在內的10起典型網路詐騙典型案例及整體發案情況。其中，有人在婚戀網站交友被騙74萬元，也有人遇上淘寶假客服，反而被釣魚網站盜刷銀行卡。

2019年12月21日下午，擔任大型企業財務管理的林女士接到自稱來自福建公安機關的電話，稱其涉嫌一樁特大洗錢案，已被公安機關列為通緝對象，並向其出示了一張網路逮捕令 。

林女士慌張不已，她在對方的誘導下，進入一個「最高人民檢察院」的虛假網站，並下載了網站中的「資金清算軟件」。隨後她在該軟件輸入了公司帳戶賬號和支付密碼，並按對方要求將公司對公帳戶的U盾插入電腦。

對方以資金清算需保密為由，要求其關閉電腦螢幕，劉女士照做後，短短兩個小時，對方就分45次將公司帳上的1919萬元全部轉走。

經查，該犯罪團伙誘導林女士下載的所謂資金清算軟件實則是一款名叫Teamviewer的遠程控制軟件，騙子正是通過這個軟件遠程操控了劉女士的辦公電腦直接轉帳。

目前，案件正在進一步偵辦之中。該案是湖南迄今為止涉案金額最大的一起電信網路詐騙案。