澳門、珠海口岸 恢復原有通關時間

澳門海關昨日宣布，澳門與珠海之間的關閘口岸及港珠澳大橋口岸珠澳旅檢大廳，5月3日起恢復原有通關時間。截至昨日，澳門已連24天無新冠肺炎新增確診病例。澳門累計的45例確診病例中，38例已出院，仍然住院治療的7例全部為輕症。

新華社報導，澳門海關表示，由於澳門及周邊地區新冠肺炎疫情趨緩，為方便市民及旅客的生活早日恢復正常，經珠海和澳門雙方多次磋商後，決定恢復原有通關時間。從3日早上6時開始，關閘口岸（包括旅客出入境大樓及出入境車道）的通關時間，由早上6時至晚上10時恢復為原來的早上6時至次日淩晨1時。

此外，從3日早上8時開始，港珠澳大橋澳門口岸珠澳旅檢大廳的通關時間由早上10時至晚上8時，恢復為原來的早上8時至晚上10時；從3日淩晨零時開始，港珠澳大橋口岸出入境車道的通關時間由早上6時至晚上10時，恢復為原來的24小時通關。