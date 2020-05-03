母親節要來了…一堆酒樓竟「零預訂」 香港擬鬆綁「限聚令」

香港1日再出現新冠病毒確診個案後，昨日重回「零確診」，為過去一周內六度「零確診」，更是連續13天沒有本地個案。在疫情緩和下，民間呼籲政府放寬「限聚令」，食物及衛生局局長陳肇始昨日透露，正考慮放寬對食肆的限制，包括每（每桌）客人不得多於四人的規定。

香港文匯報導，香港衛生防護中心昨日表示，香港疫情雖有趨緩之勢，但市民仍須保持適當社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會。陳肇始表示，目前國際疫情仍緊張，香港仍需多做準備，包括作出最壞打算，防範老人院舍出現爆發等情況。另外，港府方正在尋找更多地方作為隔離設施之用。

至於餐飲業界人士希望在即將來臨的母親節前，政府可以放寬對食肆的防疫措施，讓每最多可坐6人。陳肇始表示，明白市民對回復正常生活的需求，考慮放寬「限聚令」，但放寬部分限制前要平衡疫情和社會需要，政府會全盤考慮。她又指出，現時要停業的處所，如果可以確保顧客長時間戴上口罩、有效保持社交距離，並加強衛生及減少人流等，政府會較有信心重開。

報導指出，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，「限聚令」生效後，食肆收縮了四成至六成，香港現已連續多天沒有本地感染個案，也有專家認為可以有條件放寬「限聚令」，認為政府是時候加強考慮。他表示，往年母親節的飲食商機可達4億元，但今年「有2億就很開心了」。

餐務管理協會會長楊位醒則表示，「限聚令」嚴重打擊酒樓生意，而臨近母親節，許多酒樓尚未收到預訂，認為只要確保顧客與員工做足個人衛生措施，政府應取消每人數限制。