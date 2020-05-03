疫情間無法拍團體照 重慶大學生PS搞定「雲畢業照」

因為疫情未平，許多學校的畢業生今年可能留下遺憾。不過，重慶大學城市科技學院的學生拒絕黯淡告別校園，畢業生戴澤旭組織班級同學做了幾張Q版「雲畢業照」，萌萌的學士服配上同學們神態各異的表情，受到同學們的一致點讚。

北京頭條報導，因為新冠肺炎疫情影響，重慶大學城市科技學院的畢業生無法及時返校拍集體照，戴澤旭便想到了讓同學們發來大頭照，用PS的方式完成畢業照。戴澤旭利用一個晚上的時間，完成這幾張合成的畢業照，32個同學一個不少地出現在照片中。

這幾張「雲畢業照」很快被同學們轉發，也收到很多好評。張同學說，「這樣能夠從一定程度上彌補大家的遺憾，而且也會讓我們記住這個特殊的畢業季。」他也說，「如果以後有機會，還是希望能夠讓大家再湊在一起，拍一張正式的畢業照」