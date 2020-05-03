貴州女與癌末舅結婚 親媽怒告曝真相：她貪遺產

貴州一名女子，去年得知舅舅罹癌後自願照顧對方，沒想到她全是貪圖舅舅的財產。女子依計畫成功與舅舅結婚，原以為舅舅過世後遺產能順利到手，但女子母親將她告上法院，揭開女兒的真面目，也讓這一場婚姻無效。

澎湃新聞報導，貴州貴陽市一名梁姓男子，於去年9月被檢查出罹患肝癌晚期。由於男子沒有直系親屬幫忙照顧，婁姓外甥女得知後便主動搬去與舅舅同住，並擔負起照顧起居的工作。兩人在去年9月底登記結婚，直到今年4月9日，梁姓男子因病過世。

但梁男死後，婁女的母親於4月20日，向地方法院申請婚姻無效，控訴女兒是看上梁男死後無人繼承的財產，才會與對方結婚。法院審理表示，根據中國法規《婚姻法》第七條規定，直系血親和三代以內的旁系血親禁止結婚，而梁男是婁女的親舅舅，因此婚姻明顯違法。

法院4月24日宣判婁女與梁男婚姻無效，也讓婁女的如意算盤是「竹籃打水一場空」。