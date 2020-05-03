怕趕不上搶救黃金期！醫生帶移植器官 車站求乘客「帶貨」

28歲的鄭州大學第一附屬醫院胸外科醫師方澤民，4月30日晚間8時多臨時接到通知，要前往北京領取器官捐贈的肺部，帶回來移植給院內一位患者。由於疫情期間不允許先上車後補票，他擔心趕不上移植黃金時間，急的在車站尋求善心人士「幫忙帶運輸箱」，幸而最後成功上車，取回器官並順利完成手術。

大河報報導，5月1日上午10時，方澤民乘坐高鐵抵達北京西站，等待領取肺源；擔心趕不上下午1時的返程高鐵，他一下車就趕忙請值班站長開通綠色通道，讓他先上車後補票。但協調一個多小時，對方仍表示，疫情期間不允許先上車後補票。

然而，如果肺源超過8個小時沒能順利移植給患者，就面臨被捨棄的風險。方澤民頓時覺得十萬火急。他向醫院匯報後，無錫市人民醫院副院長、全國人大代表陳靜瑜協助發微博緊急求助，很快引發廣泛關注。

另一方面，方澤民則急著在候車大廳大聲求助，尋求乘客願意幫忙帶運輸箱回鄭州。這時一名女子肖影萍伸出援手，她趁五一假期到鄭州看親戚，正好能搭上時間合適的列車。

同時，在微博發出的求助也有了回應，一名好心乘客特意退票，讓方澤民順利搶到票，搭上返程列車。

方澤民和肖影萍乘坐同班高鐵，一同返回鄭州。為了感謝肖影萍危急時刻願意幫忙；方澤民把搶到的商務座讓對方坐，自己帶著運輸箱坐二等座。「好在最終他買到票了，我也沒幫上啥忙。」肖影萍覺得自己做了應該做的平常事，沒想到方澤民特別感激，執意把商務座讓給她。

當天下午3時多，方澤民帶著運輸箱被接回醫院，患者移植手術也隨即進行；由於器官轉運及時，患者的移植手術於晚間7時順利完成。