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生活回歸常態 湖北逾9成室外A級景區開放
5月2日，湖北省文化和旅遊廳召開景區安全視訊調度會，確保全省旅遊市場安全有序，逐步復甦。據統計，湖北省90%以上室外A級景區實現開放復工，室內文化和旅遊場館按要求仍暫停營業。
此外，在預約為先的旅遊新模式下，5月2日武漢21家A級景區共接待遊客17.8萬人次，湖北省22個已開放的重點景區，總計接待遊客21.4萬人次。
不過，當地疫情防控仍不放鬆，據環球網，湖北省文化和旅遊廳召開景區安全視訊調度會指出，疫情防控不鬆懈，要求各地各景區嚴格實行預約購票，嚴控遊客流量；嚴格落實進出人員、遊客佩戴口罩、檢測體溫、掃描健康碼，採取無接觸式入園；在重點地段設置專職客流引導人員，嚴防人群聚集；強化人員分流和應急處置演練，杜絕疫情感染事件和安全事故。
會議要求，要進一步加大宣傳，提高旅遊服務質量，提振旅遊企業和遊客信心，推進文旅消費，促進全省文化和旅遊市場逐步復產復甦振興。
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