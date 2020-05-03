告急？哈爾濱發通知：餐館暫停堂食

中國新冠肺炎疫情放緩，位於東北的黑龍江省近期卻因爆發社區群聚感染，成為新疫區，省會哈爾濱市更緊急發布疫情防控通知：5月2日起餐飲服務單位暫停堂食，嚴防疫情在「五一」假期擴散。

中國自1日開始為期5天的「五一」假期，不少民眾陸續前往各地景點觀光。

央視新聞報導，5月1日，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部辦公室向市內各區、縣（市）指揮部、市政府各有關部門發出緊急通知。通知要求自5月2日零時起，哈爾濱市經營燒烤、涮串、涮火鍋、鐵鍋燉等餐飲服務單位暫停堂食，重新開業時間視疫情變化另行通知。

這項緊急通知還要求所有餐飲服務單位要認真執行國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組下發的有關規定，做好疫情防控工作。商場、超市、農貿市場等生活服務類場所，要持續做好室內通風，環境清潔消毒、戴口罩、測體溫、掃健康碼等防控措施，限制人員數量，減少人員聚集。同時要求各級商務、市場監管部門要依職能加大巡查、指導力度，對違反上述要求的，及時上報轄區應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作指揮部依法依規嚴肅查處。

近期黑龍江省疫情嚴峻淪湖北第二，遭中國國家主席習近平點名要加強防控。但據通報，黑龍江1日無新增確診病例，而是東北另一個省分吉林新增一例境外移入確診病例。