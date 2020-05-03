趙立堅又發推文了…這次是「猜猜單車上是誰？」

中國外交部發言人趙立堅2日在推特上傳了自己在北京騎共享單車的視頻，並配文：「綠色出遊。猜猜共享單車上是誰？那是北京兩周前的一個星期天。」

繼日前在推特上發文稱，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢，引發外交風波。據觀察者網報導，趙立堅最近則一直在推特分享春天到來後中國人生活的點點滴滴。

例如，最近發文：「中國『兩會』時間已經確定，北京隔離14天規定也已改變，火車票、機票大賣，在這個最不同尋常的五一，中國滿血歸來。祝親們五一國際勞動節快樂！」