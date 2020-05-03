趙立堅又發推文了…這次是「猜猜單車上是誰？」
中國外交部發言人趙立堅2日在推特上傳了自己在北京騎共享單車的視頻，並配文：「綠色出遊。猜猜共享單車上是誰？那是北京兩周前的一個星期天。」
繼日前在推特上發文稱，可能是美國軍隊把病毒帶到武漢，引發外交風波。據觀察者網報導，趙立堅最近則一直在推特分享春天到來後中國人生活的點點滴滴。
例如，最近發文：「中國『兩會』時間已經確定，北京隔離14天規定也已改變，火車票、機票大賣，在這個最不同尋常的五一，中國滿血歸來。祝親們五一國際勞動節快樂！」
他的置頂推特，則是兩幅櫻花圖：「這次疫情再次證明，人類是命運共同體。面對新冠，病毒是多麼可怕，生命是多麼脆弱。我們應該團結起來應對疫情，開展國際合作，拯救更多的生命。」
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