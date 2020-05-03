武漢夜市「回來了」民眾不戴口罩坐路邊吃燒烤

「五一」小長假第二天，中國民眾出遊興致不減，全國2日接待國內遊客超3000萬，較第一天增加，旅遊收入約128億（人民幣，下同）；許多知名景點一票難求，多個5A級景區也不再接受新預約。不過，有近三分之一遊客沒戴口罩出遊。

央視報導，「五一」假期第二天，全國旅遊市場升溫。據測算，當天全國接待國內遊客3085.7萬人次，實現國內旅遊收入約128.6億元。據文化和旅遊部統計，五一假期首日，全國接待國內遊客2319.7萬人次，旅遊收入約97.7億元。

今年五一假期旅遊的特色是，在官方要求遊客量不得超過最大承載量的30％下，許多景區實行預約制度、合理控制流量等措施，儘管北京故宮、九寨溝等多個知名景點一票難求，但和往年五一連假相較，遊客人潮仍減少許多，整體而言，今年的五一假期可謂只是一波小高潮。

公安部交通管理局監測全國公路網200個點位統計，截至2日下午4時，全國高速公路、國省道幹線公路交通流量比去年同期下降12.2%。

各地旅遊小回溫，曾被視為「疫情集中地」的武漢市也逐漸展現城市活力。環球時報報導，今年五一假期首日，武漢的夜市「回來了」，在武昌區大成路等地可見不少小吃車營業，時不時會有行人駐足購買，還有許多不戴口罩的民眾坐在路邊吃起燒烤，他們說「唆螺搓蝦，燒烤啤酒，這是武漢的人消夜標配」。

和逛夜市的武漢市民一樣不戴口罩的，還有各地景區、商場裡約三分之一的市民遊客。紅星新聞報導，五一連假氣溫高達攝氏30多度，不少市民及遊人摘了口罩，他們說「疫情已經得到有效控制，感覺沒必要時刻都戴著了，而且天熱又戴著不舒服。」

口罩真的可以摘了嗎？四川大學華西公共衛生學院流行病教授欒榮生表示，「景區只要不是摩肩接踵的狀態，市民遊客可以不戴口罩。」由於確診、疑似病例得到有效控制，市民遊客在景區商場感染的風險已降至十萬分之一，甚至更低。隨著氣溫的上升，「病毒排到外邊也受不了，所以市民遊客無需再隨時隨地佩戴口罩。」但仍必須隨身攜帶。

欒榮生說，有三種情形仍要戴口罩，第一，密閉空間內，如地鐵、火車；第二，人群密集區，醫院、學校等地；第三，密切接觸，需要長時間與人密切接觸者。