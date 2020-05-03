快訊

金小胖又騙了大家？ 為何外媒看北韓常踩地雷？

國家製藥隊產奎寧抗新冠肺炎？教授指出一個關鍵問題

武漢夜市「回來了」民眾不戴口罩坐路邊吃燒烤

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電
「五一」小長假第二天，中國民眾出遊興致不減，全國2日接待國內遊客超3000萬，較第一天增加，旅遊收入約128億（人民幣，下同）；許多知名景點一票難求，多個5A級景區也不再接受新預約。 中國新聞社
「五一」小長假第二天，中國民眾出遊興致不減，全國2日接待國內遊客超3000萬，較第一天增加，旅遊收入約128億（人民幣，下同）；許多知名景點一票難求，多個5A級景區也不再接受新預約。 中國新聞社

「五一」小長假第二天，中國民眾出遊興致不減，全國2日接待國內遊客超3000萬，較第一天增加，旅遊收入約128億（人民幣，下同）；許多知名景點一票難求，多個5A級景區也不再接受新預約。不過，有近三分之一遊客沒戴口罩出遊。

央視報導，「五一」假期第二天，全國旅遊市場升溫。據測算，當天全國接待國內遊客3085.7萬人次，實現國內旅遊收入約128.6億元。據文化和旅遊部統計，五一假期首日，全國接待國內遊客2319.7萬人次，旅遊收入約97.7億元。

今年五一假期旅遊的特色是，在官方要求遊客量不得超過最大承載量的30％下，許多景區實行預約制度、合理控制流量等措施，儘管北京故宮、九寨溝等多個知名景點一票難求，但和往年五一連假相較，遊客人潮仍減少許多，整體而言，今年的五一假期可謂只是一波小高潮。

公安部交通管理局監測全國公路網200個點位統計，截至2日下午4時，全國高速公路、國省道幹線公路交通流量比去年同期下降12.2%。

各地旅遊小回溫，曾被視為「疫情集中地」的武漢市也逐漸展現城市活力。環球時報報導，今年五一假期首日，武漢的夜市「回來了」，在武昌區大成路等地可見不少小吃車營業，時不時會有行人駐足購買，還有許多不戴口罩的民眾坐在路邊吃起燒烤，他們說「唆螺搓蝦，燒烤啤酒，這是武漢的人消夜標配」。

和逛夜市的武漢市民一樣不戴口罩的，還有各地景區、商場裡約三分之一的市民遊客。紅星新聞報導，五一連假氣溫高達攝氏30多度，不少市民及遊人摘了口罩，他們說「疫情已經得到有效控制，感覺沒必要時刻都戴著了，而且天熱又戴著不舒服。」

口罩真的可以摘了嗎？四川大學華西公共衛生學院流行病教授欒榮生表示，「景區只要不是摩肩接踵的狀態，市民遊客可以不戴口罩。」由於確診、疑似病例得到有效控制，市民遊客在景區商場感染的風險已降至十萬分之一，甚至更低。隨著氣溫的上升，「病毒排到外邊也受不了，所以市民遊客無需再隨時隨地佩戴口罩。」但仍必須隨身攜帶。

欒榮生說，有三種情形仍要戴口罩，第一，密閉空間內，如地鐵、火車；第二，人群密集區，醫院、學校等地；第三，密切接觸，需要長時間與人密切接觸者。

口罩 武漢 北京故宮

延伸閱讀

竹市檢警查哄抬口罩價格 逮7嫌送辦

五一連假台東金樽漁港停車場變露營區 民眾批誇張

4天查獲4件高價販賣口罩案 共查扣50萬9800片口罩

五一連假期間 南市守望相助隊到國華街防疫宣導

相關新聞

武漢夜市「回來了」民眾不戴口罩坐路邊吃燒烤

「五一」小長假第二天，中國民眾出遊興致不減，全國2日接待國內遊客超3000萬，較第一天增加，旅遊收入約128億（人民幣，下同）；許多知名景點一票難求，多個5A級景區也不再接受新預約。不過，有近三分之一遊客沒戴口罩出遊。

趙立堅又發推文了…這次是「猜猜單車上是誰？」

中國外交部發言人趙立堅2日在推特上傳了自己在北京騎共享單車的視頻，並配文：「綠色出遊。猜猜共享單車上是誰？那是北京兩周前的一個星期天。」

告急？哈爾濱發通知：餐館暫停堂食

中國新冠肺炎疫情放緩，位於東北的黑龍江省近期卻因爆發社區群聚感染，成為新疫區，省會哈爾濱市更緊急發布疫情防控通知：5月2日起餐飲服務單位暫停堂食，嚴防疫情在「五一」假期擴散。

張旅前董座 墜橋身亡

張家界旅遊集團前董事長、張家界市廣播電視大學校長戴名清5月1日勞動節當天驚傳從公路高架橋墜落身亡，墜亡原因正進一步調查當中。

北京規模企業、工地全面復工 KTV等六類行業暫不開放

北京市發改委2日舉行發布會表示，全市3009家規模以上工業企業全面復工，到崗率達到92.1%；規模以上工地全面復工，累計...

五一假期首日！陸客訪香港僅119人次 去年為50萬

據港府入境事務處數據顯示，五一假期首日，大陸訪港旅客僅119人次，相較於去年同日有50萬人次的陸客訪港。新華社報導稱，在...

涉性侵養女！鮑毓明10問撇責「沒做虧心事，不怕鬼叫門」

曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。鮑毓明在文中稱養女之前對媒體說謊，再次否認「養女」關係，並將微博簡介註記為...

沒錢領畢業證不敢返鄉...醫科生流浪16年 重病街頭獲救

重慶人廖銀超因沒拿到四川某醫科大學的畢業證，擔心沒闖出個事業返鄉顏面無光，一氣之下前往廣東打工流浪。16年後，一身重病的他在街頭獲救，與家人相認時，後悔自己當年的衝動。和廖銀超一樣的大學生近年愈來愈多...

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

一位3月自義大利返回上海的武漢林姓留學生，因為在酒店隔離期確診新冠病毒被送院。沒想到酒店竟擅自處理他的個人物品，包含護照簽證、研究生入學證件和存有一年插畫創作的iPad都被銷毀。林姓留學生崩潰抗議...

五一上演報復性消費！「京東空調」4分鐘賣上億

五一小長假不僅帶動旅遊，還點燃了報復性消費，家電業績尤其亮眼。重新開業的蘇寧南京新街口雲店單日銷售額高達2億元，創下中國零售行業單店單日銷售紀錄；京東家電「五一狂歡節」光空調就在4分鐘內賣了上億元...

旅遊新模式…中國5000景區 不能說去就去

今年的五一小長假讓許多因疫情悶爆了的中國民眾終於能走出門散心，但可不是說走就走，疫情後，全國至少有近5000家景區必須先預約才能進入，也開啟國內「預約旅遊」新模式...

五一報復性旅遊！陸人潮擠爆泰山 故宮2.5萬張門票秒殺

五一小長假首日，中國各地嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求。但仍上演「報復性旅遊」。在泰山，因排隊登頂人潮擠爆，上午11時即宣布啟動Ⅰ級回應方案，景區暫停售檢票、限時進山...

熱門新聞

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有

刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

從缺工到缺訂單 美媒：中國工廠面臨大裁員壓力

五一假期首日！陸客訪香港僅119人次 去年為50萬

網上瘋傳「港鐵廣播靚聲」竟是混血美女YouTuber親妹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。