聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京規模企業、工地全面復工 KTV等六類行業暫不開放

聯合報 / 記者張運祥╱即時報導
北京市加快推動復工復產，但網吧、KTV、影劇院、游泳場館等營業場所仍暫不開放。（中新社）
北京市加快推動復工復產，但網吧、KTV、影劇院、游泳場館等營業場所仍暫不開放。（中新社）

北京市發改委2日舉行發布會表示，全市3009家規模以上工業企業全面復工，到崗率達到92.1%；規模以上工地全面復工，累計43.3萬人投入工程建設；商務樓宇復工率達到97.7%，到崗率穩步回升到61.8%。　　

中新社援引北京市發改委副主任李素芳指出，北京市今年第1季主要經濟指標好於預期，將緊抓窗口期，推動「不見面」審批，確保項目審批、核准、備案等前期工作不受疫情影響；推進5G、車聯網、人工智能等新基建項目加快落地，推動醫藥健康、汽車等產業發展。　　

李素芳強調，北京市探索「三張清單2」的管理方式，包括暫不開放清單、預約開放清單和自主開放清單，以安全為前提，加快推動復工復產工作，為生產秩序全面恢復打基礎。　　

暫不開放清單方面，她指出，按國家和北京市有關規定，暫不開放的行業包括六類：一、影劇院、歌舞娛樂場所、遊戲廳、網吧、KTV、小區內外棋牌室、娛樂室暫不開放； 

二、籃球、足球、排球等團體項目及柔道、拳擊、散打等對抗項目暫不開放；

三、游泳場館、利用地下空間建設的體育健身場所及各類健身場所的淋浴設施暫不開放； 

四、以室外遊覽為主的自然山水景觀類等級旅遊景區中的室內景點(含溶洞等)，和以室內遊覽為主的人文景觀類等級旅遊景區暫不開放； 

五、高風險旅遊項目以及玻璃棧道暫不開放；

六、跨省（區、市）和出入境的團隊旅遊業務及「機票+酒店」旅遊業務暫不開展。　　

李素芳表示，公園、景區、民宿、圖書館、博物館、美術館等行業，通過分時段預約限流、遠端疏導等防控措施，實現健康開放、安全開放。　　

她指出，除了暫不允許開放的行業，對其他行業，不再另設前置審核審批流程，但防控措施必須到位，各級執法部門將強化事中事後的監管。　　

北京 健身

延伸閱讀

包廂吸菸關警報器？北市府要加強稽查密閉空間吸菸

影／公安隱憂東協廣場安檢不過 中市：最重停業30天

婦平鎮工地上工第二天遭活埋 丈夫：勞健保都還沒辦妥

平鎮工地大崩塌女工人遭活埋 偵辦敬鵬大火檢察官相驗

相關新聞

五一假期首日！陸客訪香港僅119人次 去年為50萬

據港府入境事務處數據顯示，五一假期首日，大陸訪港旅客僅119人次，相較於去年同日有50萬人次的陸客訪港。新華社報導稱，在...

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

一位3月自義大利返回上海的武漢林姓留學生，因為在酒店隔離期確診新冠病毒被送院。沒想到酒店竟擅自處理他的個人物品，包含護照簽證、研究生入學證件和存有一年插畫創作的iPad都被銷毀。林姓留學生崩潰抗議...

北京規模企業、工地全面復工 KTV等六類行業暫不開放

北京市發改委2日舉行發布會表示，全市3009家規模以上工業企業全面復工，到崗率達到92.1%；規模以上工地全面復工，累計...

涉性侵養女！鮑毓明10問撇責「沒做虧心事，不怕鬼叫門」

曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。鮑毓明在文中稱養女之前對媒體說謊，再次否認「養女」關係，並將微博簡介註記為...

沒錢領畢業證不敢返鄉...醫科生流浪16年 重病街頭獲救

重慶人廖銀超因沒拿到四川某醫科大學的畢業證，擔心沒闖出個事業返鄉顏面無光，一氣之下前往廣東打工流浪。16年後，一身重病的他在街頭獲救，與家人相認時，後悔自己當年的衝動。和廖銀超一樣的大學生近年愈來愈多...

五一上演報復性消費！「京東空調」4分鐘賣上億

五一小長假不僅帶動旅遊，還點燃了報復性消費，家電業績尤其亮眼。重新開業的蘇寧南京新街口雲店單日銷售額高達2億元，創下中國零售行業單店單日銷售紀錄；京東家電「五一狂歡節」光空調就在4分鐘內賣了上億元...

旅遊新模式…中國5000景區 不能說去就去

今年的五一小長假讓許多因疫情悶爆了的中國民眾終於能走出門散心，但可不是說走就走，疫情後，全國至少有近5000家景區必須先預約才能進入，也開啟國內「預約旅遊」新模式...

五一報復性旅遊！陸人潮擠爆泰山 故宮2.5萬張門票秒殺

五一小長假首日，中國各地嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求。但仍上演「報復性旅遊」。在泰山，因排隊登頂人潮擠爆，上午11時即宣布啟動Ⅰ級回應方案，景區暫停售檢票、限時進山...

網傳香港大學生喝廁所水 圍觀女生起鬨網友轟無腦

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，注意衛生已是眾所周知的常識。多個網路群組瘋傳影片，指有疑為香港恒生大學的學生玩遊戲玩過火，竟以飲用廁所水作為懲罰。片中男學生在同學們起哄之下，將馬桶內裝起的水一飲而盡，更向同學稱：「好X鹹！」網友看過片段，紛紛怒轟「不好玩」、「無腦比患新冠肺炎更嚴重」。

才剛剛轉任新職 張家界旅遊集團前董事長驚傳墜橋身亡

張家界旅遊集團前董事長、張家界市廣播電視大學校長戴名清昨（1）日驚傳墜橋身亡。

四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有

玉璽作為中國古代帝王權力的象徵，現今許多考古學家積極想要找出過去史書記載過的各朝各代國璽。近期，中國四川省文物考古學家們出土一項文物，這項文物為一個裂成4塊的95％的純金璽印，璽印上方有一個龜形的純金把手，下方則刻有「蜀世子寶」四字，專家認為該璽印可追朔至西元1600年，且為明朝蜀王世子所有，而該璽印也是目前唯一挖掘出的世子金寶。

北京疫情緩 戶外不「罩」了 防控官員摘口罩

北京昨天零時起，新冠肺炎應急響應級別已調整為二級，繼放寬部分地區遊客的隔離限制措施後，再放鬆防疫調控：除8類人員和特定場所，戶外原則上可不戴口罩；此外，官方昨天舉行第97場疫情防控記者會，與會官員首次摘下口罩。

熱門新聞

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有

國台辦旗下智庫學者：未來四年兩岸關係堪憂但可控

利空罩頂 離岸人民幣大跌

刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

報復性存款 每日湧入3,000億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。