北京規模企業、工地全面復工 KTV等六類行業暫不開放

北京市發改委2日舉行發布會表示，全市3009家規模以上工業企業全面復工，到崗率達到92.1%；規模以上工地全面復工，累計43.3萬人投入工程建設；商務樓宇復工率達到97.7%，到崗率穩步回升到61.8%。

中新社援引北京市發改委副主任李素芳指出，北京市今年第1季主要經濟指標好於預期，將緊抓窗口期，推動「不見面」審批，確保項目審批、核准、備案等前期工作不受疫情影響；推進5G、車聯網、人工智能等新基建項目加快落地，推動醫藥健康、汽車等產業發展。

李素芳強調，北京市探索「三張清單2」的管理方式，包括暫不開放清單、預約開放清單和自主開放清單，以安全為前提，加快推動復工復產工作，為生產秩序全面恢復打基礎。

暫不開放清單方面，她指出，按國家和北京市有關規定，暫不開放的行業包括六類：一、影劇院、歌舞娛樂場所、遊戲廳、網吧、KTV、小區內外棋牌室、娛樂室暫不開放；

二、籃球、足球、排球等團體項目及柔道、拳擊、散打等對抗項目暫不開放；

三、游泳場館、利用地下空間建設的體育健身場所及各類健身場所的淋浴設施暫不開放；

四、以室外遊覽為主的自然山水景觀類等級旅遊景區中的室內景點(含溶洞等)，和以室內遊覽為主的人文景觀類等級旅遊景區暫不開放；

五、高風險旅遊項目以及玻璃棧道暫不開放；

六、跨省（區、市）和出入境的團隊旅遊業務及「機票+酒店」旅遊業務暫不開展。

李素芳表示，公園、景區、民宿、圖書館、博物館、美術館等行業，通過分時段預約限流、遠端疏導等防控措施，實現健康開放、安全開放。

她指出，除了暫不允許開放的行業，對其他行業，不再另設前置審核審批流程，但防控措施必須到位，各級執法部門將強化事中事後的監管。