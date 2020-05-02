涉性侵養女！鮑毓明10問撇責「沒做虧心事，不怕鬼叫門」

曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。鮑毓明在文中稱養女之前對媒體說謊，再次否認「養女」關係，並將微博簡介註記為「沒做虧心事，不怕鬼叫門。」

新京報報導，今年18歲的受害女子小可（化名）在短片中自述稱，她自2015年12月31日在天津第一次被養父鮑姓高管傷害。

鮑毓明本月1日於微博連發兩文「十問」養女。紅星新聞報導，鮑毓明在文中稱指控他的女子為「韓某」。文中說，2015年12月31日那天，韓某未被強姦和監禁，那段日子什麼也沒有發生。對於韓某「性侵三、四年」的說法，鮑毓明稱韓某是2017年8月到煙台，這幾年與韓某見面加起來不過幾十天，如何性侵三、四年？

另外，韓某爆料的照片顯示，鮑毓明當時在房間裡脫上衣正在粘膠帶，準備給她使用成人用品。但鮑毓明在微博中否認這點，稱正在拿著雙面膠把韓某的畫粘在門上。

關於「養父」關係，鮑毓明表示，韓某在五年就知道無法辦理收養，便提出到年齡結婚，此後多次主動示愛。「2019年初還要我送鑽戒求婚，你拿我當過爸爸嗎？你一直擔心我和別的女人好，因為吃醋多疑和我吵架，天底下有不讓爸爸交女朋友的嗎？我還一直包容和遷就你，因為等你而至今單身。」

報導指出，警方尚未公布案件進展，韓某也尚未回應。韓某的律師表示，無論案情如何複雜，韓某都是一個未成年受害者。

鮑毓明的微博評論已關閉，網友詢問最多的是「鮑毓明是否與未成年人發生了性關係」，對此鮑毓明並未回覆。鮑毓明本月1日引用林肯的話發微博稱：「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。」