快訊

新冠肺炎致死人數比流感少為何還封城 專家提4點反駁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉性侵養女！鮑毓明10問撇責「沒做虧心事，不怕鬼叫門」

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。圖／取自每日頭條
曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。圖／取自每日頭條

曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。鮑毓明在文中稱養女之前對媒體說謊，再次否認「養女」關係，並將微博簡介註記為「沒做虧心事，不怕鬼叫門。」

新京報報導，今年18歲的受害女子小可（化名）在短片中自述稱，她自2015年12月31日在天津第一次被養父鮑姓高管傷害。

鮑毓明本月1日於微博連發兩文「十問」養女。紅星新聞報導，鮑毓明在文中稱指控他的女子為「韓某」。文中說，2015年12月31日那天，韓某未被強姦和監禁，那段日子什麼也沒有發生。對於韓某「性侵三、四年」的說法，鮑毓明稱韓某是2017年8月到煙台，這幾年與韓某見面加起來不過幾十天，如何性侵三、四年？

另外，韓某爆料的照片顯示，鮑毓明當時在房間裡脫上衣正在粘膠帶，準備給她使用成人用品。但鮑毓明在微博中否認這點，稱正在拿著雙面膠把韓某的畫粘在門上。

關於「養父」關係，鮑毓明表示，韓某在五年就知道無法辦理收養，便提出到年齡結婚，此後多次主動示愛。「2019年初還要我送鑽戒求婚，你拿我當過爸爸嗎？你一直擔心我和別的女人好，因為吃醋多疑和我吵架，天底下有不讓爸爸交女朋友的嗎？我還一直包容和遷就你，因為等你而至今單身。」

報導指出，警方尚未公布案件進展，韓某也尚未回應。韓某的律師表示，無論案情如何複雜，韓某都是一個未成年受害者。

鮑毓明的微博評論已關閉，網友詢問最多的是「鮑毓明是否與未成年人發生了性關係」，對此鮑毓明並未回覆。鮑毓明本月1日引用林肯的話發微博稱：「你可能在某個時刻欺騙所有人，也可能在所有時刻欺騙某些人，但不可能在所有時刻欺騙所有人。」

性侵 北京

延伸閱讀

前助理控性侵 拜登終於公開否認

前助理指控27年前性侵 拜登：子虛烏有

遭控性侵前助理爭議擴大 拜登將上電視首度回應

涉趁封城性侵2蒙古女 馬來西亞警長遭控10罪

相關新聞

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

一位3月自義大利返回上海的武漢林姓留學生，因為在酒店隔離期確診新冠病毒被送院。沒想到酒店竟擅自處理他的個人物品，包含護照簽證、研究生入學證件和存有一年插畫創作的iPad都被銷毀。林姓留學生崩潰抗議...

四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有

玉璽作為中國古代帝王權力的象徵，現今許多考古學家積極想要找出過去史書記載過的各朝各代國璽。近期，中國四川省文物考古學家們出土一項文物，這項文物為一個裂成4塊的95％的純金璽印，璽印上方有一個龜形的純金把手，下方則刻有「蜀世子寶」四字，專家認為該璽印可追朔至西元1600年，且為明朝蜀王世子所有，而該璽印也是目前唯一挖掘出的世子金寶。

網傳香港大學生喝廁所水 圍觀女生起鬨網友轟無腦

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，注意衛生已是眾所周知的常識。多個網路群組瘋傳影片，指有疑為香港恒生大學的學生玩遊戲玩過火，竟以飲用廁所水作為懲罰。片中男學生在同學們起哄之下，將馬桶內裝起的水一飲而盡，更向同學稱：「好X鹹！」網友看過片段，紛紛怒轟「不好玩」、「無腦比患新冠肺炎更嚴重」。

涉性侵養女！鮑毓明10問撇責「沒做虧心事，不怕鬼叫門」

曾任山東煙台上市公司傑瑞集團高管鮑毓明被控性侵養女四年，鮑毓明繼日前否認後，1日再連發兩條微博文，對養女提出「十問」。鮑毓明在文中稱養女之前對媒體說謊，再次否認「養女」關係，並將微博簡介註記為...

沒錢領畢業證不敢返鄉...醫科生流浪16年 重病街頭獲救

重慶人廖銀超因沒拿到四川某醫科大學的畢業證，擔心沒闖出個事業返鄉顏面無光，一氣之下前往廣東打工流浪。16年後，一身重病的他在街頭獲救，與家人相認時，後悔自己當年的衝動。和廖銀超一樣的大學生近年愈來愈多...

五一上演報復性消費！「京東空調」4分鐘賣上億

五一小長假不僅帶動旅遊，還點燃了報復性消費，家電業績尤其亮眼。重新開業的蘇寧南京新街口雲店單日銷售額高達2億元，創下中國零售行業單店單日銷售紀錄；京東家電「五一狂歡節」光空調就在4分鐘內賣了上億元...

旅遊新模式…中國5000景區 不能說去就去

今年的五一小長假讓許多因疫情悶爆了的中國民眾終於能走出門散心，但可不是說走就走，疫情後，全國至少有近5000家景區必須先預約才能進入，也開啟國內「預約旅遊」新模式...

五一報復性旅遊！陸人潮擠爆泰山 故宮2.5萬張門票秒殺

五一小長假首日，中國各地嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求。但仍上演「報復性旅遊」。在泰山，因排隊登頂人潮擠爆，上午11時即宣布啟動Ⅰ級回應方案，景區暫停售檢票、限時進山...

才剛剛轉任新職 張家界旅遊集團前董事長驚傳墜橋身亡

張家界旅遊集團前董事長、張家界市廣播電視大學校長戴名清昨（1）日驚傳墜橋身亡。

北京疫情緩 戶外不「罩」了 防控官員摘口罩

北京昨天零時起，新冠肺炎應急響應級別已調整為二級，繼放寬部分地區遊客的隔離限制措施後，再放鬆防疫調控：除8類人員和特定場所，戶外原則上可不戴口罩；此外，官方昨天舉行第97場疫情防控記者會，與會官員首次摘下口罩。

香港五一假期少了陸客 網民發起支持黃色經濟圈

受反送中運動加上新冠肺炎疫情影響，香港今年的五一假期街頭逛街人潮與以往不同，五一黃金周傳統購物區人流不再，而支持運動的港...

陸維權人士黃琦入獄母垂危盼面敘 當局至今不為所動

中國知名維權人士黃琦因被處12年徒刑身陷囹圄，高齡八旬老母蒲文清身患絕症自知來日無多，發文「最後告白」盼當局網開一面，讓...

熱門新聞

崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

國台辦旗下智庫學者：未來四年兩岸關係堪憂但可控

四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有

利空罩頂 離岸人民幣大跌

港警湧進沙田商場 噴胡椒劑驅趕反送中支持者

刺胳針總編：中國不應為疫情爆發負責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。