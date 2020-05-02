沒錢領畢業證不敢返鄉...醫科生流浪16年 重病街頭獲救

重慶人廖銀超因沒拿到四川某醫科大學的畢業證，擔心沒闖出個事業返鄉顏面無光，一氣之下前往廣東打工流浪。16年後，一身重病的他在街頭獲救，與家人相認時，後悔自己當年的衝動。和廖銀超一樣的大學生近年愈來愈多，抗壓力差是他們流落街頭的主要原因。

紅星新聞報導，今年3月，志願者王梅接到求助：一名身分不詳的男子在工地幹活時突然暈倒，後來因尿毒症被送往東莞市人民醫院，在追問下他才說出真名叫「廖銀超」，並透過網路幫助他找到家人相認。

報導說，2000年左右，廖銀超考上川內一所醫科大學，家裡東拼西湊才勉強供其讀書，盼他學成歸來，改善家裡的狀況。但2004年某天，時年25歲的廖銀超前往大學領取畢業證，因學費沒交齊，沒能領到畢業證，他決定前往廣東打工。期間，父母為了尋找他耗盡錢財，父親曾想自殺，母親精神也變得有些問題。

頭髮已半白的廖銀超說，16年裡，他去過福建、廣東，沒有證件只能做些小工，漂泊至今。至於當年離家的原因，他久久沉默後說：「想著要弄個樣兒出來（闖出一番事業） 。」但16年的流浪生涯，除了病痛與孤獨，沒有留給他太大的東西。如果當時自己不那麼衝動，和學校好好說，也許就不會是現在的局面，他「後悔了」。

廖銀超的經歷並非孤例。根據「讓愛回家」公益尋親網統計，僅僅是網內救助的大學生流浪者，去年就有46名。

去年10月，張世偉的團隊救助了一名大學生流浪者陳某，陳某自稱，他於2000年考上湖南某學院，但畢業時因成績不理想，自尊心極強的他默默離開校園，開始了流浪生活。15年來靠撿垃圾維生，夜宿橋洞或長椅。

張世偉分析，導致這些大學生流浪的一個重要原因是「自己的期望值太高」，因沒有達到預期的目標、報答不了父母，就選擇逃避、自暴自棄。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )