崩潰！留學生確診新冠肺炎住院 證照、行李被酒店直接銷毀

一位3月自義大利返回上海的武漢林姓留學生，因為在酒店隔離期確診新冠病毒被送院。沒想到酒店竟擅自處理他的個人物品，包含護照簽證、研究生入學證件和存有一年插畫創作的iPad都被銷毀。林姓留學生崩潰抗議，但酒店拒絕賠償和道歉。

中國新聞周刊報導，武漢留學生@蠶豆giulio在網上爆料稱，上海科雅國際大酒店在他確診住院期間擅自處理了他的個人物品，他希望網友幫忙轉發微博，關注事件，並要求涉事酒店正視問題。

該留學生稱3月23日出現發燒症狀，去醫院篩查前，工作人員說只要拿手機，其他酒店會保管。4月3日，身體好轉後聯繫酒店取行李， 卻被告之行李「因為酒店方的緊張」被銷毀。4月23日，酒店方告知不對作品進行賠償。

根據此名留學生微博公布的信息來看，他的行李中有台ipad，內存有140張還沒備份的畫作及9月份研究生入學的證件、還有能夠換取義大利居住證的居留小條、護照簽證。同時行李中有現金1500歐元及人民幣500元。

林男後來報警處理，警方介入後調取了酒店的監控錄像，顯示他確診陽性當日（3月24日），其房間被全面消毒，清潔工則在3月26日再次進入其房間拿走他的私人物品。

林男又指，他後來問了同病房的外國人和其他病人，得悉他們的私人物品在隔離酒店都被妥善保管，直至他們痊癒，不明白為何只有他被區別對待。

香港01報導，林男特別不滿酒店將他還沒來得及備份的140份畫作「銷毀」，此舉可能影響他到國外留學，「酒店方一開始說『藝術是無價的，不好估價』，沒想到最後一張也不賠。」他還稱，酒店方「趾高氣昂」，沒有向他道歉，最後甚至拒接電話，他希望酒店方能夠正視問題。

事件曝光後引起網友熱議，有人指酒店太蠻橫無理，未經當事人同意就將隨身物品銷毀，有盜竊別人財產的嫌疑。目前酒店暫時未對事件作出公開回應。