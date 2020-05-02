五一上演報復性消費！「京東空調」4分鐘賣上億

五一小長假不僅帶動旅遊，還點燃了報復性消費，家電業績尤其亮眼。重新開業的蘇寧南京新街口雲店單日銷售額高達2億元，創下中國零售行業單店單日銷售紀錄；京東家電「五一狂歡節」光空調就在4分鐘內賣了上億元。

隨著疫情受控，今年的五一小長假讓不少中國民眾因為感到安心而開始願意掏腰包「買買買」。大公報報導，中國零售業巨頭蘇寧旗下的新街口門店4月30日重新營業，首日就重現久違的人頭攢動盛況。截至4月30日晚9點59分，店內當日實時銷量突破2億元。

其中，三星98吋QLED 8K電視，以599999元交易額摘下當日成交最貴單品。南京市民張先生花80多萬元預定全套中央空調等家用電器，刷新該店訂單金額的最高紀錄。5月1日，該店仍然延續了前一日的火爆態勢。

報導指出，位於南京新街口的中央商場、德基廣場、金鷹商場等大型商場客流也出現明顯復甦。中央商場一位負責人激動地說，5月1日商場人流和銷售額都基本上恢復到了去年同期水平，這對於已經低迷數月的商場來說，實在是一個期盼已久的好消息。

五一小長假第一天，全國大部分地區瞬間入夏，氣溫飆升為空調創造了亮麗業績。新浪網報導，京東家電「五一狂歡節」從1日零點開始爆發，空調在4分鐘內就賣了上億元，到上午10點銷售額就已經超過去年全天。業者解讀，疫情期間送裝類家電被壓抑了好幾個月的消費熱情，在五一小長假得到全面釋放，空調的爆賣正是這一輪報復性消費的集中體現。

此外，新冠病毒疫情讓大眾對消毒除菌類健康電器的重視程度空前高漲，截至5月1日中午12點，京東平台上除菌淨化功能空調的銷售額相比去年同期增長了400%，舒適風功能空調的銷售額同比增長也高達280%。