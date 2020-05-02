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旅遊新模式…中國5000景區 不能說去就去

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
今年的五一小長假讓許多因疫情悶爆了的中國民眾終於能走出門散心，但可不是說走就走，疫情後，全國至少有近5000家景區必須先預約才能進入，也開啟國內「預約旅遊」新模式。示意圖／新華社
今年的五一小長假讓許多因疫情悶爆了的中國民眾終於能走出門散心，但可不是說走就走，疫情後，全國至少有近5000家景區必須先預約才能進入，也開啟國內「預約旅遊」新模式。示意圖／新華社

今年的五一小長假讓許多因疫情悶爆了的中國民眾終於能走出門散心，但可不是說走就走，疫情後，全國至少有近5000家景區必須先預約才能進入，也開啟國內「預約旅遊」新模式。

大公報報導，根據同程旅行的「五一國內景區預約旅遊大數據」，目前平台上可預約景區數量近5000家。5月1日當日，九寨溝、故宮、泰山、鼓浪嶼等景區火爆，當日和次日門票預約均爆滿。業者認為，突如其來的新型冠狀病毒疫情，將讓預約旅遊成為新常態；多數遊客也表示，預約制度讓他們不用人擠人，得到比往年更好的遊覽體驗。

5月1日，閉館三個多月的故宮博物院重新開放，在預約、錯峰、限流等參觀新措施下，五天共計2萬5000張門票在12小時內全部售罄。北京景山公園內的牡丹進入盛花期，北京市民陸先生說，他從4月中旬就開始預約，目前景山公園的門票只剩5日還有餘量。其他熱門景區如九寨溝、廈門鼓浪嶼日光岩等地景區客流也達最大限量，2日門票預訂一空。

報導引述北京市陸姓市民表示，周圍的很多朋友都開始習慣「預約旅遊」，這不僅方便民眾錯峰出行，合理安排時間，也有利景區把控客流量，能夠讓遊客得到比往年更好的遊覽體驗。

但預約旅遊也讓許多人無法如願在五一小長假期間進入想去的景區。北京市民劉小姐表示，1日一早就打開「暢遊公園」公眾號，刷新四、五次頁面後均顯示網路繁忙，最終發現自己想去的國家博物館到5日的門票都已經約滿。「故宮每天限流5000人，門票被秒搶，我們根本預訂不到。」原本想在孩子開學前一起出遊的林宇帆放棄了北京遊，改自駕車到福建平潭島。

儘管預約火爆，但綜合報導，受到疫情影響，中國今年的五一假期旅遊人次較去年減少，預計各種交通運輸系統載運人次約較去年減少六成以上。官方分析，受疫情影響，民眾出遊意願仍低。交通運輸部新聞發言人吳春耕則表示，今年五一期間，跨地區人口流動量比去年減少，日均1100萬人次左右，返崗復工人員基本到位，旅遊客流將以省內短途出行為主。

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