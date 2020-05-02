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五一報復性旅遊！陸人潮擠爆泰山 故宮2.5萬張門票秒殺

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
北京故宮遊客等待入場時，需保持社交距離。圖／路透
北京故宮遊客等待入場時，需保持社交距離。圖／路透

五一小長假首日，中國各地嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求。但仍上演「報復性旅遊」。在泰山，因排隊登頂人潮擠爆，上午11時即宣布啟動Ⅰ級回應方案，景區暫停售檢票、限時進山。而北京故宮在閉館97天的昨天重新開放，五天假期總計2萬5000張門票全部秒殺。

綜合媒體報導，五一首日，中國假日旅遊市場總體運行平穩，全國A級旅遊景區開放8498家，約占總數的70%，共接待國內遊客總人數2319.7萬人次，各地嚴格落實遊客流量不超過最大承載量30%的要求。在疫情重災區的湖北，25個重點景區共有22個開放，截至5月1日14時，總計接待遊客近11萬人次，同比下降86.97%；旅遊綜合收入下降95.46%。黃鶴樓公園、荊州古城、襄陽古隆中、十堰武當山、恩施大峽谷等5A級景區人流量同比均下降逾80%。其中黃鶴樓景區單日遊客量僅800人，同比下降98%。

觀察者網報導，五一假期的武漢，恢復開放的景區均實行嚴格的流量管控管，遊客接待量不得超過原最大承載量的30%，且景區僅開放室外區域。

另據媒體報導，北京故宮在閉館97天的昨天重新開放，依舊使用網路實名制購票，上午限流3000人，下午限流2000人。在檢票流程方面，驗票口增置了一米線，觀眾需在指定位置等待檢票；安檢處也加裝了自動測溫設備，刷身分證也由人工變為自動檢測，驗票進場全程無接觸。

而在泰山，遊客一窩蜂出遊看日出，景區啟動「人從眾」，從網上的視頻來看，眾多遊客排隊等候登山，現場擁擠不堪，已達單日最大承載量25%(2.9萬人)的警戒紅線。景區上午暫停售檢票，實施預約錯峰分流，並啟動全山廣播系統、智慧監控系統、無人機巡航等高科技，監控引導遊客遊覽安全。

安徽黃山則採提前一天預約購票，五一首日共3820人預約入園，棧道上遊客寥寥。一位挑山工從臘月初五開工，四個月來每個月收入都減少了三、四千。原本兩、三個人挑一個酒店的床單物資，變成了現在一個人挑兩、三個酒店。他坦言，來黃山做了7年挑山工，這是最淡的一年、最輕鬆的五一。

五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。圖／取自燃新聞
五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。圖／取自燃新聞
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