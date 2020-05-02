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網傳香港大學生喝廁所水 圍觀女生起鬨網友轟無腦

香港01 / 安祖娜
影片中可見有穿T恤短褲的女生拿著玻璃杯在馬桶裝水，遞給男生飲用。（影片截圖）
影片中可見有穿T恤短褲的女生拿著玻璃杯在馬桶裝水，遞給男生飲用。（影片截圖）

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，注意衛生已是眾所周知的常識。多個網路群組瘋傳影片，指有疑為香港恒生大學的學生玩遊戲玩過火，竟以飲用廁所水作為懲罰。片中男學生在同學們起哄之下，將馬桶內裝起的水一飲而盡，更向同學稱：「好X鹹！」網友看過片段，紛紛怒轟「不好玩」、「無腦比患新冠肺炎更嚴重」。

多個網路群組流傳影片，可見一群年青人疑玩遊戲後進行懲罰，片中兩名穿T恤短褲的女生拿著玻璃杯在馬桶裝水，舀出一杯水後交給一名穿有「恒大工管」上衣的男生，旁邊則有女生對著鏡頭稱：「我們玩開四口一杯吧！」

影片中女生們圍住拿水杯的男生起哄，大叫「來啦來啦！」、「one shot！」，亦有人以手機拍片，而男生則面帶尷尬表示：「是現在來嗎！」他在女生們不斷打氣、大叫「Cyrus！Cyrus！」的情況下，舉起水杯一飲而盡。圍觀的同學見狀非常興奮，紛紛拍手歡呼，有人則拍拍男生胸口像是在稱讚，而喝過廁所水的男生則發表感言，直指：「好X鹹！」

影片曝光後引來網友圍罵，不少人留言直斥片中青年「無腦」，指正值抗疫時期，理應更著重衛生，然而他們卻做出高危行為，猶如玩命，「為了讚可以做到什麼程度」、「真是無腦，要多有勇氣才能做出這麼噁心的事」、「無腦比患新冠肺炎更嚴重」。

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文章授權轉載自《香港01》

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