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才剛剛轉任新職 張家界旅遊集團前董事長驚傳墜橋身亡

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
戴名清。圖：取自紅星新聞
戴名清。圖：取自紅星新聞

張家界旅遊集團前董事長、張家界市廣播電視大學校長戴名清昨（1）日驚傳墜橋身亡。

澎湃新聞報導，公開資料顯示， 戴名清今年53歲，曾任張家界永定區委常委、區委政法委書記，張家界旅遊集團股份有限公司（張旅集團）法定代表人、董事長。

另據紅星新聞引述戴名清身邊多位好友表示，他是在張家界境內的邢大公路墜崖身亡的，之前沒有任何徵兆，聽到這個消息大家都很震驚。張家界金山陵園工作人員也證實，戴名清的遺體是今（2）日淩晨5點左右送過來的。

天眼查數據顯示，張旅集團註冊資本人民幣4億元，是獨家經營湖南張家界景區的上市公司，下設武陵源分公司和4家子公司，屬於旅遊服務業。2018年6月，張家界市政府推薦戴名清擔任張旅集團董事長。

報導引述知情人士表示，事發前幾天，戴名清從張旅集團轉任張家界市廣播電視大學擔任校長，同樣為正處級幹部，但後者更輕鬆，目前沒有消息顯示紀委找他談過話或進行調查。

張家界廣播電視大學兩位元工作人員今（2）日均向記者證實，戴名清剛到任沒幾天，才上幾天班，調任令上周已送過來，具體情況將由市委發布。

張家界市委值班工作人員表示，政府將會發布相關通告。張家界市委宣傳部工作人員稱，由於事發突然，具體情況待司法部門和組織部門認定後，再發布相關通告。

公開報導顯示，戴名清最近一次公開露面是在4月9日下午，張旅集團召開2019年旅遊行銷工作座談會。戴名清在發言時表示，旅遊行業競爭激烈，過去幾十年裡旅遊同行努力樹立張家界這個金字招牌，現在，這個招牌需要各旅遊企業與在座的旅行商朋友共同維護。

張旅集團4月27日發布的2019年財報顯示。2019年公司營收年減9.2%；淨利年減58.1%，公司表示，營收、淨利都下降，主要是受票價調增及優惠票政策的影響。

今年第1季，因受新冠肺炎疫情影響，張家界接待購票遊客年減83.7%；營收年減79.9%；淨利下滑至人民幣-3,671.8萬元。

張旅集團成立於1992年，是大陸旅遊類股第一家上市公司，被譽為山水旅遊第一股，主要從事旅遊資源開發，旅遊基礎設施建設，旅遊配套服務及與旅遊有關的高科技開發，提供證券投資諮詢服務。

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