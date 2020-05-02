四川考古學家挖出95％純金璽印 專家推估明代世子所有
玉璽作為中國古代帝王權力的象徵，現今許多考古學家積極想要找出過去史書記載過的各朝代國璽。近期，中國四川省文物考古學家們出土一項文物，這項文物為一個裂成4塊的95％的純金璽印，璽印上方有一個龜形的純金把手，下方刻有「蜀世子寶」四字，專家認為該璽印可追朔至西元1600年，且為明朝蜀王世子所有，而該璽印也是目前唯一挖掘出的世子金寶。
根據英國「每日郵報」報導，四川省文物考古研究所負責人劉志彥的團隊從今年1月開始在江口沉銀挖掘，並在28日挖出了純金璽印和1萬件左右的文物，這些文物包括金、銀、銅幣、錠、餐具、裝飾品和珠寶，其中最引人注目的就是純金璽印，這枚璽印有著精美的雕刻，刻長為10公分，下方刻有「蜀世子寶」，上方則為龜形的純金把手，整體含金量高達95％。
劉志彥推估該璽印為西元1600年明代蜀王世子所有，象徵蜀王府政權的地位，為歷代世子傳承之物，而這枚璽印也是目前唯一挖掘出的世子金寶，劉志彥表示這是近年來最重要的發現之一。
該璽印被挖掘出時已分裂成4塊，劉志彥推估為張獻忠領導農民起義時，將該璽印故意分成4塊，他說「最合理的理論是他把印章分為4塊，以象徵明朝的終結。」
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