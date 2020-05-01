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北京疫情緩 戶外不「罩」了 防控官員摘口罩

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
北京再放鬆疫情防控，第97次發布會，北京全體發言人摘下了口罩。 世界日報
北京再放鬆疫情防控，第97次發布會，北京全體發言人摘下了口罩。 世界日報

北京昨天零時起，新冠肺炎應急響應級別已調整為二級，繼放寬部分地區遊客的隔離限制措施後，再放鬆防疫調控：除8類人員和特定場所，戶外原則上可不戴口罩；此外，官方昨天舉行第97場疫情防控記者會，與會官員首次摘下口罩。

北京市疾控中心副主任龐星火昨天在疫情防控工作新聞發布會上發布健康防護指引；除了確診病人、疑似病人、無症狀感染者及其密切接觸人員；居家隔離或健康監測對象及其共同生活的家人；有呼吸道症狀的人；孕產婦、兒童等體質弱並需前往公共場所的人員；赴醫院就診或陪同他人赴醫院及探病人員；看護老人、嬰幼兒和長期臥床人員的家庭護理人員；醫療衛生、安保執法、公共服務等頻繁接觸不同人群的工作人員；乘坐各類公共交通工具。

除以上規定的重點人群、重點場所和學校校園限制措施外，戶外環境原則上可不戴口罩或根據自身狀況決定。

國務院總理李克強昨天主持召開領導小組會議議指出，境內疫情得到有效控制，防控工作轉為常態化。國務院聯防聯控機制設立聯絡組，了解和協調推動湖北省、武漢市疫情防控工作，並派出督導組，督促指導黑龍江省完善和加強防控工作措施。

據澎湃新聞報導，牡丹江近日因對密切接觸者居家隔離管理不力，多人聚餐，致使新增四名與境外輸入病例關聯無症狀感染者，省疫情防控指揮部責令牡丹江疫情防控指揮部主要負責人寫出書面檢查，會議對相關情況進行了通報。

至於五一小長假，市民憂心群眾出遊是否引發疫情反彈，李蘭娟院士表示，目前，「外防輸入」的形勢還是很嚴峻的，壓力還是很大的，市民可不可以出來走一走？李蘭娟說，去走一走無妨，但建議「人和人之間的距離要求還是不得低於1.5米」。

目前，有市民擔心患者出院以後核酸檢測呈陰性，是否具有傳染性？李蘭娟建議「轉陰」之後至少還要接受一周以上的抗病毒治療，抗病毒治療要延長一點。牢靠一點就需要做三次檢測，全部「轉陰」這就非常好了。

疫情 北京

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