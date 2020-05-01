聲援方方 海南大學教授因「不當言論」被起底

湖北作家方方及其日記再度引發風波，海南大學退休教授、詩人王小妮因聲援方方，被起底曾經轉發有關香港2014年佔中與聲援台灣太陽花學運的貼文。海南大學昨日表示，已成立工作組對王小妮的不當言論進行核查。

方方近來成為輿論的焦點，此前湖北大學文學院教授梁豔萍因聲援方方，而被網友起底同情支持港獨，且質疑南京大屠殺的真實性。梁豔萍因而遭到調查。

4月27日上海《新民周刊》在其官方微博上發文，寫上「梁豔萍，我們來扒（起底）你了」，被支持方方的網民批評是大字報，當晚《新民周刊》官方微博稱「小編已換」。

王小妮隨後轉發貼文，指出「我想《新民周刊》犯什麼病了，剛剛聲明小編已換」。方方再轉發王小妮貼文，王小妮於是被反對方方的網民鎖定。

65歲的王小妮是吉林長春人，多維新聞報導指出，網友留存的截圖顯示，王小妮曾在2014年3月2日轉發過有關香港占中運動的博文，並在當年4月11日發文聲援台灣太陽花學運，稱「希望你們能繼續帶領國家走出黑暗」；此前也曾發文批評毛澤東及「學雷鋒」運動。