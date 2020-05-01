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網上瘋傳「港鐵廣播靚聲」竟是混血美女YouTuber親妹

香港01 / 撰文：陳栢宇
擷自Megan的IG。
擷自Megan的IG。

最近有兩段抖音（TikTok）短片在網上瘋傳，片中的混血美女便在港鐵月台上以廣東話、英語和普通話三種語言朗讀到站訊息，「請小心列車與月台之間空隙」，有網友看完即認定她是「港鐵廣播靚聲」的真身：「香港MTR廣播粵語國語英語訊息的人，原來是此美女」，更發現她原來是港法混血美少女YouTuber林欣（J Lou）的親生妹妹Megan Jacques，不時在Instagram等社交網站公開養眼照！

不過，這個誤會確實大到誇張，因為Megan只是扮得太傳神，並非正牌「陪住8百萬坐港鐵的聲音」，而真正為廣播獻聲的其實是港大教育系名譽助理教授陳如茵（Cheri），她接受傳媒訪問時便透露1992年開始為港鐵獻聲，更指錄製不同訊息時會用不同語氣：「如果是給小孩子聽，例如是電梯安全的訊息，會比較溫柔、友善；如果是緊急情況廣播，我會用較重語氣，比較威嚴。」

陳如茵（Cheri）在剛剛開始為港鐵獻聲，直言自己不會坐港鐵，因為認為時常聽到自己的聲音好尷尬。（HKU）
陳如茵（Cheri）在剛剛開始為港鐵獻聲，直言自己不會坐港鐵，因為認為時常聽到自己的聲音好尷尬。（HKU）

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文章授權轉載自《香港01》

港鐵 廣東 列車 香港

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