陸傳蝦蟹「虹彩病毒」疫情 甲殼水產遭殃

新冠病毒透過野生動物傳人，星島日報引述日媒和陸媒報導，感染「甲殼類」的「虹彩病毒」捲土重來，華南的珠三角、汕尾、饒平、福建等地，局部地區甚至出現連片發病排塘的情況，發病率高達6成。

報導指出，「虹彩病毒」自2014年首次發現，已經存在了好幾年，但今年卻異常嚴重。

日本《周刊郵報》報導，病毒學名「十足目虹彩病毒1」（Decapod Iridescent Virus 1），在2013年後的5年間，就讓中國白蝦量減少了高達30萬噸，大陸沿岸11個省市都有發現病毒的蹤跡，檢測後確定為高傳染性的病毒。

南方報業傳媒集團主辦的刊物《農財寶典水產版》文章指「虹彩病毒」捲土重來，文章指引述江門市大坳鎮的養蝦人吳金紅，「這種病毒的感染率和致死率非常可怕。從發現第一次感染到殺死池塘里所有的蝦只需要兩三天。」當地農民說，感染的第一個跡象通常是蝦開始變紅，在它們的殼變軟並沉入池塘底部之前。

陸媒《水產前沿》雜誌指，蝦虹彩病毒傳染性高，可以達到80％以上的死亡率。目前對於蝦虹彩病毒沒有特效藥，以預防為主。

報導引述中國水產科學研究院黃海水產研究所博士邱亮，去年調查珠三角地區，發現大多出現以上症狀的蝦，排塘率很高。今年珠三角很多病蝦並沒有出現黑腳的症狀，但也檢測出了病毒。