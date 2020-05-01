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泰山看日出 連夜長龍遊客爆棚

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。燃新聞截圖
五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。燃新聞截圖

五一小長假第一天，人潮擠爆泰山，因為「泰山觀日出」遊客昨晚連夜排隊登頂，現場擁擠不堪，泰山景區上午十一點宣佈啟動Ⅰ級回應方案，景區將暫停售檢票、限時進山。

齊魯晚報報導，五一為看日出，遊客一窩蜂出遊排隊等候登泰山，景區現場「人從眾」擁擠不堪，已達單日最大承載量25%(2.9萬人)的警戒紅線。

泰山景區泰山上午暫停售檢票，實施預約錯峰分流。也就是暫停售檢票1小時再開放，若天氣晴好遊客出山緩慢時,則暫停2小時再開放，以緩解暫態高峰。

泰山景區並啟動全山廣播系統、智慧監控系統、無人機巡航等高科技，監控引導遊客遊覽安全。

五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。燃新聞截圖
五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。燃新聞截圖
五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。燃新聞截圖
五一小長假第一天，人潮擠爆泰山。燃新聞截圖

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