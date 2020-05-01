好久不見 北京故宮97天後今重啟宮門

因應疫情，宮門深鎖97天的北京故宮，5月1日起重啟宮門，但要進攻得預約、每日限流5000人參觀，比疫情之前減少了3000人。

北京故宮今日上午9點宮門重啟，一早，有身著漢服的、背攝影腳架的、還有攜家帶眷，趁五一長假進宮。

故宮重新開放，但五一假期5天的2萬5000張門票已經全部秒光。衛的就是今〈2020〉年故宮600歲了，也是紫禁城更名為故宮博物院成立95周年。

北京青年報報導，即日起進入故宮比平時多了一道程式——先掃健康碼，相隔一公尺排隊後入院參觀。

對於參觀沿途的衛生間，故宮更是準備了大量的衛生用品，做到一客一消毒。