好久不見 北京故宮97天後今重啟宮門
因應疫情，宮門深鎖97天的北京故宮，5月1日起重啟宮門，但要進攻得預約、每日限流5000人參觀，比疫情之前減少了3000人。
北京故宮今日上午9點宮門重啟，一早，有身著漢服的、背攝影腳架的、還有攜家帶眷，趁五一長假進宮。
故宮重新開放，但五一假期5天的2萬5000張門票已經全部秒光。衛的就是今〈2020〉年故宮600歲了，也是紫禁城更名為故宮博物院成立95周年。
北京青年報報導，即日起進入故宮比平時多了一道程式——先掃健康碼，相隔一公尺排隊後入院參觀。
對於參觀沿途的衛生間，故宮更是準備了大量的衛生用品，做到一客一消毒。
目前的參觀區域主要集中在中軸線和西路開放區域，也就是目前開放前三殿、後三宮、御花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落。珍寶館、鐘表館等室內展廳和室內服務場所暫不開放。午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆暫不開放。
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