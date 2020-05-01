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新鄉設點 陸海新通道延伸中部

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

作為西部「陸海新通道」運營平台，中新南向通道（重慶）物流發展有限公司與河南省新鄉市陸港開發建設有限責任公司日前簽訂合作協議，雙方合作共建「陸海新通道」新鄉集散中心，將「陸海新通道」輻射範圍首次延伸至中國中部地區。

新華社報導，「陸海新通道」是由中國西部省份與新加坡合作打造的陸海貿易新通道，以重慶為運營中心，以廣西、貴州、甘肅、青海、新疆等西部省份為關鍵節點，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西北部灣通達世界各地，比經東部地區出海所需時間大幅縮短。

根據合作協議，雙方將共建「陸海新通道」新鄉集散中心，開通「陸海新通道」新鄉鐵海聯運班列，發揮新鄉鐵、公、空綜合物流優勢，輻射中部地區，滿足市場物流需求，提高物流週轉效率，服務和促進新鄉及輻射區域貿易和產業發展。

中新南向通道（重慶）物流發展有限公司董事長王渝培說，公司將牽頭負責班列統一運作，對接船公司、鐵路局等通道相關單位，整合資源，降低通道物流綜合成本，優化通道物流方案、強化信息服務系統等，爭取更多適用於「陸海新通道」新鄉集散中心發展的政策等。

大陸國家新鄉經濟技術開發區黨工委書記劉思江表示，新鄉市陸港開發建設有限責任公司主要負責新鄉及周邊市場開發、貨源組織、代理操作，協調所在地政府、火車站及港口，爭取班列扶持支持政策等。物流、貿易、會展、金融等相關領域創新性工作由雙方協商推動。

截至今年2月29日，「陸海新通道」國際鐵海聯運班列已經累計開行1674列，外貿貨物貨值累計大約9.1億美元，目的地已經覆蓋全球6大洲92個國家和地區的220個港口，運輸貨品包括汽車整車及零配件、建築陶瓷、化工原料及製品、糧食、生鮮凍貨等300餘個品類。

輻射 火車站

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