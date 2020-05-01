寧夏戰國秦長城 今年可修復

「十三朝古都看西安，十二朝長城看寧夏」。寧夏固原市彭陽縣彭陽博物館館長楊寧國和專業團隊正在修復一段已有2000餘年的長城。

中新社報導，這座長城是彭陽縣孟源鄉玉源村的戰國秦昭襄王修築的長城遺址，這裡修築長城的朝代可追溯至西周時期，據考證，寧夏存有長城遺址長度超過1500千米，主要有戰國秦長城、隋長城、明長城。寧夏長城在時間上橫跨數千年，其背後隱蔽的文化、歷史、建築、藝術、軍事等內容包羅萬象，被稱為中國的長城博物館。

與八達嶺長城不同，為了節約成本，寧夏境內的長城絕大多數為就地取材，通過沙土混合、石砌、磚壘等方式夯築而成。由於寧夏段長城所經過的地域為黃土高原，長期受自然和人為等因素的影響，長城的本體遭受的嚴重破壞。如不盡快加以維修保護，若干年後，將失去文物的考古價值和觀賞利用價值，而且瀕臨毀滅的危險。

近年來，寧夏開始有序地對長城遺跡進行搶修維護。彭陽段長城是全國為數不多保存較為完整的戰國秦長城遺址。楊寧國說，他們主要採取沿長城兩側設置30千米保護圍欄、栽植500個界柱、設置30個保護標誌、修建巡護道路6千米的方式對外圍進行維護，修復將在今年完工。

施工現場，沒有吊車等機械化設備。大型機械不能干涉整個修復工程，是為了避免對遺跡的最大干擾。平時一周內完成的工期，修復長城可能需要一個月。有的烽火台已破壞得面目全非了，修復就是為了長城的本體保證與周圍的山地「遠看無差別，近看有區分」。

不僅在彭陽，寧夏各地的長城遺址也在不斷維護修復之中。最具代表性的就是寧夏水洞溝景區內較為完整的明代長城遺址，經過修復與保護，這段寧夏與內蒙古分界線的長城遺址已成為了遊人緬古懷今的熱門景點。

楊國寧認為，長城不只是「沉睡」的世界遺產，更是向世界講好中國故事的「鮮活」載體。 修復是為了讓珍貴的遺產不再哭泣與消失，重新審視和挖掘長城的文化內涵更是當代人的使命與責任。