山東保糧 推動高標準農田

山東是產糧大省，為方便農民耕種，實現高產穩產，保障糧食安全，山東開始高標準農田建設，通過農村土地整治，建設集中連片、設施配套、生態良好與現代農業生產和經營方式相適應的基本農田。

新華社報導，高標準農田建設還可為土地流轉創造了有利條件，有效解決了土地流轉中面臨的農田土地規模小、分散、碎片化等難題。在博興縣，適宜流轉土地51.6萬畝，已流轉38.7萬畝，土地流轉率為75%。

博興縣農業農村局局長王興民說，建成後的項目區耕地質量一般提升了1到2個等級，土壤有機質明顯提升，糧食產能平均提高10%到20%，畝均糧食產量提高100公斤，實現了「一季千斤，兩季噸糧」。

有了高標準農田的幫助，中國糧食已連續多年豐收，站穩6.5億噸台階。2019年中國糧食總產量6.6億噸，比2018年增加0.9%，創歷史最高水平。以14億人口粗略計算，平均每人可以分到糧食超過470公斤，遠高於人均400公斤的國際糧食安全標準線。