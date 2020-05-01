歷時12年 中緬大瑞鐵路 大柱山隧道貫通

經過12年的建設，中緬國際鐵路通道大（理）瑞（麗）鐵路重點控制性工程—大柱山隧道日前順利貫通。標誌著大瑞鐵路建設取得重大進展。

中新社報導，大柱山隧道位於雲南省保山市境內，全長14484米，穿越瀾滄江深大斷裂與保山褶皺帶交界處，含斷層破碎帶、侵入體蝕變帶、岩溶、高地溫、高地應力等不良地質和重大風險，被稱為是「世界最難掘進鐵路隧道」。

因地質條件複雜，大柱山隧道施工好似在「豆腐渣裡鑽洞」。與突如其來的湧水、泥漿頻繁作戰，是施工人員12年來的家常便飯。2009年8月，隧道掘至最為艱難的燕子窩斷層核心地段，156米的距離，整整打了26個月，平均每天僅能掘進約20公分。

隧道開工以來，中鐵一局建設者穿越6條地質斷裂帶，為排出單日最高22萬立方米的湧水，先後建設7座抽水站，56台大水泵接力。這樣的單日湧水量，足足可以蓄滿88個長50米的標準游泳池。

「除了水深，還有火熱」。隧道內高地溫段長期溫度達40℃左右、濕度85%以上，施工單位長年往隧道施工挖掘面運送冰塊降溫，每天每個挖掘面需要12噸冰塊，施工人員每3小時就要輪換一次。

大柱山隧道貫通還克服了眾多難題：施工只能從進出口獨頭掘進，無竪井、斜井等輔助施工條件，最大獨頭掘進長度達8.3公里；為解決隧道進出口獨頭掘進帶來施工棄碴、通風、排水難題，在正洞左側30米處，還平行建設長14190米的平導；隧道最大埋深達955米，最大縱坡23.5‰；成功穿越了1270米含有瓦斯氣體的煤系地層……。

大柱山隧道的貫通，為大瑞鐵路大保段2021年建成通車奠定了堅實基礎。雲桂鐵路（滬昆客專）雲南公司大瑞鐵路指揮部副指揮長曾勁表示，截至目前，大瑞鐵路全線44座隧道已貫通了29座；大理至保山段，路基工程已完成90%，橋樑工程已完成84%；保山至瑞麗段，路基工程已完成81%，橋樑工程已完成75%。

大瑞鐵路全長約330公里，東起雲南省大理市，西至中緬邊境瑞麗市，是中國「中長期鐵路網規劃」中完善路網佈局和西部開發重要項目之一。建成通車後，大理至瑞麗的旅行時間將由現在約7小時縮短至約3小時。