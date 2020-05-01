遵餘高速公路 飛龍湖烏江大橋合龍

隨著最後一根沖釘固定完成，由中鐵大橋局承建的貴州遵（遵義）餘（餘慶）高速公路飛龍湖烏江大橋4月29日合龍。

中新社報導，飛龍湖烏江大橋是遵餘高速控制性工程，全長1.24公里，主跨為680米的鋼桁梁懸索橋，主橋鋼樑採用正交異性橋面板與鋼桁梁拼裝後整體吊裝的施工工藝，為大陸國內首例。

大橋位於飛龍湖國家濕地公園景區內，緊臨烏江構皮灘水電站水庫，且餘慶岸為國家一級公益林，環境保護要求高。項目部在場站、施工現場廣泛栽種綠植，以改善土質，穩固土體，防止水土流失，全線率先採用植被混凝土生態防護技術。

有別於以往常用的板桁分離的結構形式，飛龍湖烏江大橋採用橋面板與鋼桁梁結合的形式進行整體吊裝。同時，項目部自主研發了全自動空中旋轉吊具，實現了大噸位鋼樑空中自由旋轉，最大吊裝重量205噸，相當於40頭大象的重量。

遵餘高速公路起於餘慶縣境內的江甕高速餘慶樞紐，由東向西途經餘慶、湄潭、甕安三縣，終於遵義市播州區，接入貴遵複線冷水坪樞紐，線路全長93.858公里。項目建成通車後，從餘慶到達遵義城區的時間將由原來的180分鐘縮短至70分鐘，對進一步完善遵義骨幹公路網絡、改善貧困地區交通條件、優化投資環境、促進產升級，推動遵義市乃至黔中經濟區經濟社會發展，都具有重要意義和作用。