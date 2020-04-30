港喜見零確診 駁「內地抵港染疫風險高」

香港新冠肺炎個案連續多日保持「零確診」，政務司長張建宗認為固然可喜，但仍不能鬆懈，他同時駁斥「從內地來港者感染風險高」的說法。

文匯報報導，張建宗形容抗疫工作有如足球比賽，港隊已進入禁區準備抽射，「須慎防功虧一簣」，他理解「限聚令」確為市民生活帶來不便，但現時正處關鍵時刻，尤其在佛誕及勞動節假期，更不可鬆懈，有減少社交活動的必要。

他同時駁斥「從內地來港者感染風險高」的說法，指自從香港於2月8日實施從內地入境香港人士要接受14天隔離檢疫以來，衛生署發出逾9萬7700張檢疫令，至今無人確診，證明策略定位做對了，並無所謂「進退失據」及「嚴重滯後」情況。

「過程中間確有挑戰，例如口罩生產，但疫症初期口罩荒、搶購糧食等情況，後來都在西歐等地區發生，非香港獨有，我們也慢慢解決了，兼且可轉危為機，例如已批出了十多條口罩生產線，供應緊張情況得以紓緩。」

報導指出，張建宗並感謝抗疫期間內地提供的幫助，「如果沒有國家及相關部委、湖北省市政府的幫助，談不上可成功透過包機將滯留湖北港人送回香港；若不是有外交部斡旋，何來成功派包機到日本接載滯留於鑽石公主號的港人？」