13年來首次！五一黃金周 「零」內地團訪港

五一黃金周假期將到，受新冠肺炎疫情影響，今年是在香港有登記內地訪港團13年以來，首次在五一黃金周「零內地團」訪港，與往年平均每日約有300團比較，今年黃金周暗淡失色。有旅行社東主表示，去年公司80名員工人人有工開，但今年集體失業。

大公報報導，去年五一受惠於「一橋一鐵」開通，4天假期錄近100萬人次的內地客訪港，較前年3天假期多約66%；今年的五一黃金周，內地有5天假期，是12年來最長的一次，但在疫情衝擊下，市況大不如前。

數據顯示，今年1至3月訪港旅客按年下跌逾80%，只有349萬人次，內地團更暴跌98%，僅剩300餘團。旅遊業議會總幹事陳張樂怡表示，內地團自農曆春節起叫停，今年五一不會有內地團訪港，也是旅議會自2007年起實施內地登記團制度以來，首次零團來港。

據報導，眾輝旅行社負責人陳世棠表示，內地團多年來帶旺香港的旅遊、零售、酒店等行業，往年的黃金周曾每天接待逾300團內地旅客，去年也平均每天有200團來港，今年卻1團都沒有。

「以往200、300團，今年3個客都無！」陳世棠唏噓說，他的旅行社去年黃金周日均接待20多團內地客，以每團1名導遊巴司機、2名導遊計，連後勤、助理等，全公司逾80人，人人有工開。但今年疫情下，人人失業，夥計轉行外，自己亦只好趁空開拓副業。

導遊溫先生稱，去年6月修例風波爆發，加上今年疫情影響，業界由每月接待10幾團，暴跌至零團客，今年黃金周仍未見生機，目前只能靠積蓄維生。

報導說，觀光船公司洋紫荊維港遊營運總監葉定國表示：「以往五一好旺，每晚有過千名旅客上落船」，3艘觀光船近百名員工，工作忙得不可開交。反觀今年2月起旅客暴跌，每月起碼虧損百幾200萬港元。」