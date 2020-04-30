川官嫖雛妓免職 受害女生被拐賣

四川閬中市政法委書記李獻豐涉嫌性侵未成年人一案，媒體報導，李獻豐涉嫌刑事犯罪被立案偵查。南充市委同日宣布，決定免去其職務。

網上傳言，閬中市某部門春節期間邀請李獻豐到蒼溪縣城外一色情場所「嫖妓」，還特意為他準備了一名未成年的女高中生，卻被警方當場查獲。據稱，警方當時未處罰李獻豐，僅對該場所、皮條客及女生作出行政處罰。

澎湃新聞引述據權威人士透露，此前有關傳言有不實之處。李獻豐當時的確是涉嫌去嫖娼，但並沒有被警方抓到現行。

前述人士指出，根據付帳記錄顯示，李獻豐當時是自己用微信付的款。而且，該案之所以案發，是因為受害女高中生被一個賣淫團伙拐賣，其父母向警方報案，廣元警方開始調查。警方排查這個賣淫團伙的「交易」記錄時發現了李獻豐，交由紀委監委介入調查。

據南充播報微信號消息，4月29日，南充市委召開常委會議，決定免去李獻豐閬中市委常委、市委政法委書記職務。

李獻豐因涉嫌嚴重違紀違法，正在接受紀律審查和監察調查；因涉嫌刑事犯罪，已被公安機關立案偵查。目前，案件正在查辦中，相關情況將適時對外公布。