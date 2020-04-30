廣州機構幫男同志代孕 傳5年誕400嬰

近日有微博網友爆料稱，一個名為「廣州彩虹寶貝」的組織宣稱，五年來已為超過400位同性戀家庭提供代理孕母服務，花費最低60萬元人民幣（約8.6萬美元），就能請經過挑選的代理孕母生子，共同生活也行。

廣州市衛健委表示，代孕和提供代孕服務均違法違規，目前已介入調查。消息曝光後，廣州彩虹寶貝等相關網站已無法檢索。

紅星新聞報導，根據爆料網友的截圖，這家名為「廣州彩虹寶貝」的組織宣傳資料中提到，「從事輔助生殖行業超過十年經驗，2015年底開始專注同志群體的服務」，已為超過400位同志家庭提供過服務。

另在一個名為「彩虹寶貝LGBT」的微信公眾號，每篇文章下都有廣州彩虹寶貝字樣，並連結到「廣州彩虹寶貝醫療管理諮詢有限公司」官網，公司宣稱是「中國首家只為同志提供輔助生育助孕服務」的機構。

天眼查顯示，廣州彩虹寶貝醫療管理諮詢有限公司成立於2018年5月，國家衛健委曾公布經批准開展人類輔助生殖技術和設置人類精子庫的醫療機構名單，該組織在名單之外。

報導指出，這間公司官網和微信公眾號均有大量男性的代孕案例。其中一則案例的標題寫著「恭喜兩個爸爸兩個兒子幸福的一家人」。

「彩虹寶貝LGBT」公眾號的一篇名為「那年春節，我的出櫃只為了父愛之心」的文章分享了一例男性代孕的案例，文中提到，「我的寶寶已經通過這家國內機構順利出生了……沒錯，就是廣州彩虹寶貝。」作者微博ID裡有一則附帶「志願者輔助生殖服務協議」的消息顯示，由香港某公司以試管嬰兒方式提供代懷孕志願者，一位25歲的女性懷上了雙胞胎。2019年1月，兩個孩子出生。

廣州彩虹寶貝一名男子提供「諮詢」時表示可以「包成功」，整個項目最便宜的要60萬餘元人民幣，公司安排代孕媽媽在廣州集中生活，如有需要也可以和客戶共同生活，並稱自願代孕不違法。

報導指出，根據衛生部發布的「人類輔助生殖技術管理辦法」，代孕和提供代孕服務均違法違規。衛健委及廣州公安表示，已接獲大批網民舉報，正調查中。