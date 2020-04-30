鍾南山走進帶貨直播間 笑問：「隔屏那端的人啥身分？」

為助貴州脫貧，中國工程院院士鍾南山近日進行一場為貴州特有水果刺梨帶貨的直播。鍾南山的到來，點燃網友們的熱情。最後，1小時的直播累計超過258萬人次觀看，超過835萬人次點讚，成交額達103萬元（人民幣，下同）。

澎湃新聞報導，為了進一步推廣刺梨，4月28日下午，2020年刺梨產業發展雲論壇在廣州舉行。論壇宣布，刺檸吉2億元扶貧消費上線，市民可通過天貓、穗康小程序等平台領取。

廣藥集團董事長李楚源說，圍繞刺梨產業，他們開發了刺檸吉飲料等系列產品。

論壇結束後，一場為貴州刺梨帶貨的直播如火如荼舉行。「帶貨」嘉賓的陣容包括廣藥集團董事長李楚源，還有鍾南山，他們用輕鬆、幽默的語言，向網友推薦刺梨。

走進直播間，鍾南山有些陌生，主播讓他說幾句，他輕聲問：「隔屏那端的人是什麼身分？」

在與網友交流的近8分鐘中，除了分享對全球新冠肺炎疫情的看法，鍾南山還力推貴州刺梨。他說，在廣東和貴州的共同努力下，通過加工把刺梨變「寶」，「儘管它原來的味道不太好，但經過加工後，含有非常高濃度的維生素C」，對很多疾病有預防、治療作用。