四川高校欄杆掛滿「大豆腐」 這操作卻讓人好療癒

四川成都近來豔陽高照，為讓住校學生返校時有舒適被子可蓋，成都文理學院的宿管阿姨們，讓同學們在微信公眾號預約「曬被子」，阿姨便會幫忙晾曬。此方式受到逾千同學歡迎，在學校公寓欄杆近日可見掛滿棉被，場面壯觀。

紅星新聞報導，因為開學的日子推遲，宿舍連著幾個月沒人居住，而成都天氣潮濕，不少棉絮被子都泛潮了。該校宿管阿姨便擔起了為同學們晾曬被子的活兒。

學校後勤負責人崔繼昌說：「我們讓同學們在微信公眾號預約『曬被子』，留下宿舍號、床位信息、個人電話、姓名等信息，學校後勤再安排相應的宿管阿姨，幫他們晾曬，也能夠讓同學們開學的時候有一個舒心的居住環境。」

崔繼昌指出，「曬被子」從4月24日開始著手，到目前已經有千餘名同學預約。

4月27日、28日，成都連續兩天氣溫超過30度，艷陽之下，在成都文理學院的宿管阿姨們看來，這樣的天氣可是不容錯過的。

阿姨們需要一一打開同學們的宿舍門，將床鋪上的棉絮被子做好標記，拿出門外，迎著太陽，搭在欄杆上。這個過程每隔幾個小時就需要進行一次。曬好的被子，她們又需要一一放回宿舍的床上，折疊整理好。

由於曬的被子太多，整個公寓內都變成了一片白色，走廊的欄杆也幾乎沒再留下空隙。

崔繼昌說，平常同學們與宿舍的公寓樓阿姨相處得就非常好，大家已經成了一種像家長與孩子一樣的關係。

崔繼昌表示，常規安排是每個公寓樓三個管理員進行這項工作。「前兩天相對天氣好的時候，可能我們一天最高的量能達到將近800~1000床，少的時候可能有100到200床。」