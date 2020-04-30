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調降防疫等級才半小時 北京出發的機票預訂量暴漲15倍

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電

中國全國人大會議和政協會議（兩會）將於5月21日起陸續召開，北京昨日宣布，下調應急回應機制級別，釋放出兩會前「疫情已完全受控」的信號。這項消息果然振奮人心，發布才半小時，北京出發的機票預訂量就較前一時段暴漲了15倍。

為給「兩會」做準備，北京市政府副祕書長陳蓓昨天在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作記者會上宣布，首都疫情防控取得階段性重要成效，自30日零時起，將北京重大突發公共衛生事件應急回應級別由一級回應調整為二級回應，放寬對國內進京人員實行隔離的措施。

措施包括科學有效對部分防控策略進行調整，中國低風險地區進京出差，返京人員不再要求居家隔離14天，正在隔離觀察的可以解除觀察。但不包括境外和湖北、武漢進京人員。此外，快遞、外賣、家政及探親訪友人員持健康寶綠碼並登記後可以進入社區。

北京「五一」出行的需求因此應聲上漲。中國知名線上旅遊業平台「去哪兒網」機票搜索量瞬間飆升，半小時內北京出發的機票預訂量就較前一時段暴漲15倍，酒店等旅遊產品搜索量也大增3倍。

根據去哪兒網數據，北京至成都、重慶、上海、杭州、長沙是機票預訂量最多的五條航線，深圳、昆明、廣州、西安、廈門、三亞也是預訂量大漲的熱門目的地。

另一家知名線上旅遊平台「飛豬網」的數據也顯示，北京進出港機票成交量比前一天同時段增長超過500%，進出北京火車票成交量增長約400%。

證券時報指出，防疫等級調降消息剛發布時，網上仍有大量低價機票。飛豬數據顯示，由北京出發往返杭州、昆明、成都、重慶、上海等熱門城市的機票都只要人民幣500元左右，折扣達0.8折至2折。

一位北京市民表示，疫情期間北京管太嚴了，大家都憋太久，好不容易盼來了風險系數下調，加上「五一」假期延長至五天，出行需求肯定是會爆發的。

北京 機票 疫情

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