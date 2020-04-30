報復性旅遊真來了！北京人風行「囤酒店」

中國近日接連釋出疫情向好的積極信息，讓大批「憋壞了」的民眾出遊熱情大爆發。業者統計，今年「五一」假期出現「報復性旅遊」跡象，機票、酒店、民宿預訂量及價格快速暴漲，預估「五一」出遊人次超過9000萬，成為今年首個旅遊小高峰。但公安部也同時發布出行高峰預警，提醒民眾留意「五大安全風險」。

中新網報導，今年「五一」放假5天，是國內疫情得到有效控制後的首個5天小長假。受到北京等地調低公共衛生應急響應級別影響，人們出遊熱情被點燃，機票、酒店、民宿等預訂量短時間內暴漲，猶如「報復性旅遊」。有民眾在預訂機位時，「眼睜睜看著北京到南寧的機票價格從300元漲到1000多元。」上漲速度之快令人傻眼。

酒店和民宿也迎來預訂小高峰。途家後台預訂數據顯示，北京調低公共衛生應急響應級別消息發布後2小時後，民宿搜索預訂量較昨天同一時間段暴漲4倍，成都、杭州、三亞、大理、廈門成為最受北京遊客喜愛的旅遊目的地。

攜程數據顯示，29日下午，北京用戶搶購高星酒店券數大漲650%。北京、秦皇島、杭州、上海、麗江、三亞、廈門、安吉、寧波，成為北京用戶「囤酒店」熱門目的地。根據美團大數據，北京地區景區訪問量也在消息公布後暴漲199%，即上周同期的2.99倍。本地遊、本省遊仍是「五一」出遊的主要需求。

報導引述攜程旅遊專家說，「今年以來，遊客的出遊熱情一直因疫情被壓抑，加之境外游進入冰凍期，不少高端遊客轉向國內。此外，出於安全防疫考慮，遊客也會提升對出行品質的要求。多方作用下，高品質產品自然備受歡迎。」

根據中國旅遊研究院統計，今年清明小長假，全國國內旅遊接待總人數4325.4萬人次，旅遊收入82.6億元。攜程預計，「五一」出遊人次有望創新高，總數達到清明2倍以上。

另公安部預計全國將在「五一」假期出現疫情以來群眾出行高峰，道路交通安全形勢面臨巨大壓力，昨天特別發出交通安全預警。也有地方倡議防疫為上，「五一」期間「不要出城」。例如目前仍有疫情的黑龍江不鼓勵省內市地間跨區遊，特別是提倡哈爾濱、牡丹江等地的市民要居家過節。雲南昆明教體局也要求「五一」期間已經開學的師生員工原則上不得離開昆明市；未開學年級的學生不得離開昆明市外出流動。