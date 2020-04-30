中老鐵路空琅村隧道 貫通
中國中鐵五局承建的中老鐵路重點控制性工程空琅村隧道29日順利貫通，比原計畫提前43天。
新華社報導，空琅村隧道是中老鐵路老撾段第三長隧，位於老撾北部烏多姆賽省，正洞全長9020米，穿越岩溶發育帶及地質斷層，地下水豐富，施工難度大、風險高。該隧道項目2017年3月開工以來，中鐵五局中老鐵路項目經理部優化施工組織，加強科研攻關，攻克了岩溶、斷層、高地溫等一系列施工難題，確保隧道施工安全、優質、高效推進。
新冠疫情發生以來，中鐵五局中老鐵路項目統籌推進疫情防控和工程建設，強化安全質量管理，為隧道的順利貫通創造了良好條件。至此，中鐵五局負責的中老鐵路一標管段內的10座隧道全部貫通，線下主體工程基本完工。
中老鐵路是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略對接項目，北起老中邊境口岸磨丁，南至老撾首都萬象，全長414公里，其中橋梁近62公里，總計75座隧道約198公里。
該鐵路全部採用中國管理標準和技術標準建設，設計時速160公里，為電氣化客貨混運鐵路。工程於2016年12月全面開工，計畫2021年12月建成通車。
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