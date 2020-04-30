中老鐵路空琅村隧道 貫通

大陸「五一」小長假明天開始，因疫情悶了三個多月的大陸民眾已蠢蠢欲動。根據各線上旅遊業者及民宿預訂平台的數據，不少業者「五一」住房訂單快速爆發，價格也隨之走揚，部分酒店甚至已回復到過去旺季水準。

2020-04-29 23:34