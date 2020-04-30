瀋陽地鐵10號線開通 線網成形

中國中鐵電氣化局表示，瀋陽地鐵10號線一期昨開通試運營，瀋陽地鐵正式進入「十＋環」線網時代，地鐵運營總里程增至117公里。

瀋陽地鐵10號線一期起自丁香公園站，終到張沙布站，線路全長27.21公里，共設車站21座，其中換乘站7座，可與1、2、9號線換乘，遠期可與規劃3、4、6號線換乘，是瀋陽交通線路網中極其重要的一部分。

中鐵電氣化局稱，列車採用「4動2拖」的6節編組，相比1號線列車，動力性能提高20%，爬坡能力更強，牽引性能更加優化，列車運行更加平穩舒適。

業內人士表示，瀋陽地鐵10號線的開通，構成了瀋陽地鐵組合環線的北環和東環，與西南環的9號線、南北向的2號線、東西向的1號線，形成了「十＋環」的地鐵線網格局，將極大地緩解城市地面交通壓力，對優化城市軌道交通布局、完善瀋陽綜合交通體系、方便市民出行具有重要作用。