安溪鐵觀音開茶 直播助長銷量

「開茶嘍！」正值「安溪鐵觀音」春茶採摘、生產的黃金時節，產茶大縣、名茶鐵觀音發源地福建省安溪縣28日舉辦開茶節，祈願一年好收成。

中新社報導，中國製茶大師王藝生說，「安溪鐵觀音」的製茶工藝與紅茶、綠茶不一樣，其工藝要複雜得多。「安溪鐵觀音」吸取了紅茶全發酵和綠茶不發酵的製作原理，採用的是半發酵烏龍茶製茶技藝，歷經3大階段、10道工序、36個小時連續製作，形成獨特的色香味，具有清香、濃香、陳香等三種香型。

從搖青、炒青，到揉拈、包揉，王藝生現場示範講解製茶的每一道工序，讓人們對「安溪鐵觀音」的精細製作工藝有了新的認識。

「安溪鐵觀音」品牌價值連續4年位居中國茶葉類區域品牌價值第一，達到1425.43億元人民幣。安溪縣更是連續十年位居中國重點產茶縣首位。

「安溪春茶晚，靜待芽葉長」。為了更好地保障春茶有序上市，安溪縣政府在疫情期間出台支持復工復產的系列措施，從資金、培訓、招工補助、金融支持等多方面扶持茶企茶農。

在營銷渠道上，安溪已啟動直播專場，安溪縣代縣長吳毓舟在直播中化身帶貨達人，通過拼多多線上直播專區，為全球網友傾情推介「安溪鐵觀音」，為茶鄉代言。

「直播是一個趨勢、是一個風口，可以在線與消費者互動，讓產品推介更立體，消費者的感受更深刻」。安溪鐵觀音同業公會會長王文禮認為，對茶行業來說，做直播是利好之舉，尤其縣長直播帶貨，讓消費者有機會甄別真正的「安溪鐵觀音」。

這次疫情讓大家更加注重健康，未來會有更多人選擇茶葉這種純天然的飲品。 當地茶界人士也指出，消費者通過直播間，能够迅速完成「茶園—購買」的過程，縮短了中間環節，購買將更加便利；縣長直播帶貨的活動，也讓更多企業參與其中，帶動茶葉的消費，拓展產業發展新渠道，刺激產業復甦。