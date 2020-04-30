打造航空樞紐 海南增建機場
大陸海南省正加快機場建設，打造面對太平洋和印度洋的區域航空樞紐。
海南日報報導，海南省長沈曉明28日主持召開省政府專題會議，研究推動當地的機場建設工作，並聽取了三亞新機場、儋州機場、東方機場的推進情況。
沈曉明在會中指出，要認真貫徹落實北京中央關於海南全面深化改革開放、加快推進海南自貿港建設的部署要求，加快推進機場建設進度，把海南打造成為面向太平洋、印度洋的區域航空樞紐。他強調，推進機場建設要把握好統籌空間布局、各類功能配置、多式聯運、軍民融合等。資料顯示，目前海南有兩個機場，分別是位於海口的美蘭機場與三亞的鳳凰機場。
2018年，大陸國家主席習近平在海南省暨海南經濟特區30周年大會上宣布，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，建設機場成為海南發展自貿區的重點工作。
海南面向南海，而南海空域和海域近幾年變得相當敏感，一方面是解放軍在當地建設及活動頻繁，另一方面是美國及鄰近國家軍方也加強了在區內活動。
海南的三沙市就下轄了南海的西沙群島、中沙群島和南沙群島等，解放軍已經在這些群島建設重要的軍事基地。
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