西藏「三最」機場 25年載200萬客

作為全球離市區最遠、氣候最惡劣、跑道最長的民用機場之一，有「三最」機場之稱的西藏昌都邦達機場28日交出了連續安全保障飛行、地面運輸25年的成績單，累計完成旅客吞吐量200萬餘人次，貨郵運輸10000餘噸。

中新社報導，中國民用航空局西藏自治區管理局表示，1995年4月28日，昌都邦達機場作為軍民合用機場正式投入使用，中國西南航空公司（現為中國國際航空公司西南分公司）首次開通了成都至昌都航線。該機場當年實現安全保障航班飛行76架次，完成旅客吞吐量7663人次，貨郵運輸67.6噸。

昌都邦達機場海拔高度為4334米，是世界海拔第二高的民用機場，施工人員克服了高寒缺氧，晝夜溫差大，極端天氣頻發等諸多困難，歷時數年修建完成。後歷經昌都達瑪拉通信監視台與風光電改造、老跑道道面應急搶修、機場綜合環境整治等改擴建工程，現具備高峰期每小時418人次的旅客吞吐量。

作為西藏第一座支線機場，1999年12月23日，昌都邦達機場見證了西藏第一條區內航線─拉薩至昌都航線的開通，2012年5月3日，西藏航空公司也開通拉薩至昌都航線，結束了昌都邦達機場通航17年來只有一家航空公司營運的歷史。

目前昌都邦達機場已通達成都、重慶、拉薩、西安、深圳、天津等地，共有3家航空公司執飛6條航線，2019年該機場安全保障航班起降4175架次，旅客吞吐量37.3319萬人次，貨郵運輸1330.5噸，創新高。

為適應昌都市經濟社會和航空站整體的快速發展需求，未來5年，昌都邦達機場將新建一座建築面積1.2萬平方米的航站樓，擴建站坪機位5個，有望新增蘭州、西寧和昆明的航點。