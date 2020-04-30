江口沉銀遺址 出土首枚世子金印

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
江口沉銀遺址開挖現場。 新華社
江口沉銀遺址開挖現場。 新華社

四川眉山市彭山區29日舉行新聞發布會，2019至2020年度江口沉銀遺址考古發掘共出土以金銀器為主的文物10000餘件，其中一枚「蜀世子寶」是中國首次發現世子金寶實物。

新華社報導，江口沉銀遺址是明末農民起義首領張獻忠與明朝參將楊展開戰的戰場遺址，四川省文物考古研究院於2016年底開始對該遺址進行科學考古挖掘。

據江口沉銀遺址考古發掘領隊劉志岩表示，今年1月10日開始發掘，歷時約3個月，發掘面積約5000平方米，勘探面積約10000平方米。

本年度共出土文物10000餘件，主要為金銀器，包括金銀幣、金銀錠、金銀食具、金銀首飾和金銀服飾等。其中最為重要的是發現一枚金印，方形印台、龜形印鈕，印面鑄有「蜀世子寶」四字。印台邊長約10公分、厚約3公分，含金量高達95％。

圖為挖出的遺址「蜀世子寶」金印。 新華社
圖為挖出的遺址「蜀世子寶」金印。 新華社
圖為為「蜀世子寶」金印正面圖。 新華社
圖為為「蜀世子寶」金印正面圖。 新華社

「蜀」字證明這枚金印原為明蜀王府之物，「世子」為親王嫡長子。從印文可知這枚金印為明代蜀王世子所擁有，既是蜀世子的身份象徵，也是蜀王府歷代世子傳用之珍寶。

本年度還發現多個屬於張獻忠大西政權的銀錠，對研究大西政權的財政制度以及統治區域具有重要意義。繼上一年度的工作中發現火銃之後，今年出土了不同大小的鉛彈，是判定江口為古代戰場遺址的又一佐證。

劉志岩認為，為數眾多的金銀容器、金銀服飾和金銀首飾的發現，為研究明代的工藝水平、服飾制度以及審美情趣提供了珍貴的新材料。除此之外，本年度的考古還確認了文物在水下的分佈狀態、埋藏跡象等，對還原「沉銀」前的分船及分箱狀態等歷史細節提供了寶貴材料。

他說，本年度搶救和保護了大批珍貴文物，尤其是「蜀世子寶」金印的發現，堪稱重大考古發現。對遺址本身尤其是文物分佈規律的認識取得重要突破，對未來的保護和利用具有重要意義。

下一步當地將在江口鎮兩江交匯處建設江口沉銀博物館和四川省文物考古研究院江口工作站。

遺址 考古 文物

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