滬人工智能大賽 全網啟動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

上海是中國人工智能發展高地之一，上海市經濟和信息化委員會日前表示，2020世界人工智能創新大賽已全網啟動。該賽事定位於形成人工智能科技創新與全球化產品首發平台。

中新社報導，上海市經濟和信息化委員會稱，截至2019年底，上海市人工智能企業數量超過1100家，產值接近1400億元人民幣，集聚了阿里、騰訊、百度、微軟、ABB、科大訊飛、商湯等企業。

當前，上海正建立人工智能創新體系。在滬舉辦的世界人工智能創新大賽經過2018年、2019年兩年的積累，先後在醫療、無人駕駛、機器人、金融、工業等方向開展探索。這兩年中，該賽事每年平均吸引全球千餘團隊報名；大賽還通過海外國際推廣合作，在英國、以色列、法國、加拿大、美國、新加坡等國逐步加深影響力，前兩年每年海外項目佔比約30%。2019年，大賽還首度開展了國際創業營，邀請海外企業到滬參賽並落地成果。

主辦方表示，今年海外參賽仍將繼續，但因為疫情，以往的國際創業營擬通過線上項目路演等方式，進行相關投融資需求對接。

上海 創業

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